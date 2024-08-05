الشَّكّ والْيَقِين

المصدر: شعــر: عمر الودعاني

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تَوِّنَا يَا ظَبْيَةْ الْبَانْ لا تِسْتَعْجِلَيْن

إتْرِكِيْنَا نِسْهَرْ اللَّيْل هذَا لِلنَّهَارْ

كِلَّهَا سَاعَهْ أوْ اكْثَرْ شُوَيّ بْسَاعِتَيْن

الأكِيْد إنْ قَلْعَةْ الطِّيْن تَالِيْهَا دِمَارْ

لا مُوَاسَاتِيْ غِنِيْمِهْ وْلا عِذْرِكْ سِمِيْن

الْغِنِيْمِهْ بَسْمَةْ الْوَقْت يَوْم الْوَقْت دَارْ

عَادِنِيْ تَارِكْ هْمُوْمِيْ عَلَى رَفّ الْحَنِيْن

كَانْ مَرَّيْتِيْ عَلَيْهَا عَمَارٍ فِيْ عَمَارْ

إقْرِبِيْ مِنِّيْ وْهَاتِيْ مِنْ سْنِيْنِكْ سِنِيْن

عِقُبْ بَدَّلْتِيْ عَنْ دْيَارْ مَرْبَانَا دِيَارْ

كِنْت ضَايِعْ بَيْن شَكّ الْمِفَارَقْ وِالْيَقِيْن

أرْتِجِيْ مِنْ طَارِفْ النَّاسْ لَوْ كِلْمَةْ: مِجَارْ

وَ اتِوَجَّعْ كِلّ مَا مَرّ دَرْبِيْ عَابِرِيْن

أنْتِظِرْ وْلا لَعَبْ فِيّ غَيْر الإنْتِظَارْ

هَاتِيْ ايْدَيْنِكْ عَلَى ايْدَيّ وِنْعِيْش الثِّنَّيْن

فِيْ كَنَفْ حِلْمٍ حِلِمْنَاهْ مِنْ حِنَّا صِغَارْ

لِيْ عَلَيْك مْجَاوَرْ شْفَاكْ بَيْن الْوَرْدِتَيْن

وْ لِكْ عَلَيّ أكْرِمْ جَنَابِكْ عَلَى حِسْن الْجِوَارْ

قَصِّرِيْ (بِعْد الْمِسَافِهْ) وْ (لَيْل الْعَاشِقِيْن)

سِكِّتِكْ (سِكِّهْ طِوِيْلِهْ)وَانَا ايَّامِيْ قِصَارْ