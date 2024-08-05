زَايِرَةْ اللَّيل

المصدر: شعر: أسما البراهيم

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يَا زَايْرَةْ لَيْل مِلْتَحْفِهْ بْجِنْحَانِهْ

لا مِنْ مِضَى مِنْه ثِلْثَيْن إمْتَحَنْتِيْنِيْ

أنْهَكْتِيْ الشِّعر وِشْعُوْره وْقِيْفَانِهْ

مَا ادْرِيْ كِتَبْتِكْ أوْ انْتِيْ اللَّى كِتَبْتِيْنِيْ

لَيْلِيْ بَعَدْ مَا تِوَصَّلْتِيْ لْعِنْوَانِهْ

صِرْتِيْ بَلا انْذَارْ لا لَيَّلْ تِزُوْرِيْنِيْ

مِنْ دُوْن إذِنْ تَفْتِحِيْن قْفُوْل بِيْبَانِهْ

وِبْشَوْق – لابُوْه مِنْ شَوْقٍ – تِضُمِّيْنِيْ..!

يَا مُرّ (كَيْف السَّهَرْ) يَا بِرْد فِنْجَانِهْ

يَا طُوْل بَالْ الصَّبِرْ وِانْتِيْ تِقَهْوِيْنِيْ

يَا شِيْن وَجْه الْوَلَهْ يَا مَا اكْذَبْ لْسَانِهْ

مَا جَابِكْ الْوِدّ أوْ جِيْتِيْ تُوَاسِيْنِيْ

لا شِفْـتِيْ الْهَمّ مَاخِذْنِيْ بْأحْضَانِهْ

قَبْل انْتِبِهْ وَآخِذْ أنْفَاسِيْ حِضَنْتِيْنِيْ

قُوْلِيْ مِتَى تَتْرِكِيْن الْمَشْقِيْ وْشَانِهْ

يَا (ضِيْقِهْ) أرْجُوْك كِفِّيْ لا تِعُوْدِيْنِيْ

عَنْ لَيْلِيْ وْوَحْشِتِهْ عَنْ عَتْمَةْ أرْكَانِهْ

قِدَّامِكْ الْكَوْن هِيْمِيْ بِهْ وْخَلِّيْنِيْ

لا وَصْلِكْ مْن الْوِفْا وْلا هَجْرِكْ خْيَانِهْ

وْلا صَدْرِيْ بْفَاقِدِكْ حَاشَا وْلا عَيْنِيْ