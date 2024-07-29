الصَّمْت الْمُوْجِعْ

المصدر: شعـر: أحمد المقبالي (الوضَّاح)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كِلّ مَا مَاتْ غَالِيْ مَاتْ شَيّ بْفُوَادِيْ

وْشَابَتْ بْعَيْنِيْ أحْلامْ الْحَيَاةْ الْمِهِمِّهْ

يِلْتِهِبْ ضِيْقِيْ بْصَدْرِيْ وْيُوْقِدْ سِهَادِيْ

وَانْثِرْ شْعُوْرِيْ بْلَيْل الْغِيَابْ وْألَمِّهْ

بَعَدْ مَا جَافَتْ الْحِيْلِهْ طُوَالْ الأيَادِيْ

طَالْ حَيْل الْحَنِيْن وْثَقَّلْ الْهَمّ دَمِّهْ..!

وِحْدِتِيْ مَا هِيْ مْرَادِيْ وْصَارَتْ مِرَادِيْ

أنَا مِحْتَاجْ حِضْن اللَّيْلِهْ الْمِدْلِهِمِّهْ

مُوْجِعْ الصَّمْت لا صَارَتْ جِرُوْحِيْ تِنَادِيْ

وَانَا كَاتِمْ نِفَسْ صَوْتِيْ عَنْ يْخُوْن فَمِّهْ..!

وِدِّيْ آحَرِّرْ دْمُوْعِيْ وَاخَلِّيْ جِهَادِيْ

خَايِفْ آجَدِّدْ أحْزَانْ الْقِرِيْب وْأهِمِّهْ

تِخْتِلِفْ قَسْوَةْ الأوْجَاعْ حَسْب إعْتِقَادِيْ

حِسِبْ مِنْ تَامِنِهْ تَحْت التِّرَابْ وْتِضُمّهْ

رَجْلٍ يْمُوْت تَبْكِيْه الْحَضَرْ وِالْبُوَادِيْ

وْ رَجْلٍ يْمُوْت مَوْتِهْ يَفْرِحْ عْيَالْ عَمِّهْ..!

وِانْت يَا الْغَايِبْ اللَّى رِحْت مَا رِحْت عَادِيْ

عَلَى حِسْن الْعَمَلْ وِالْخِلْق تِشْهَدْ لِكْ أُمّهْ

عِشْت مِتْسَامِيْ بْجَزْل الشِّعِرْ وِالْمِبَادِيْ

رِحْت فِيْ الْمِرْجِلِهْ قِمِّهْ وْفِيْ الشِّعِرْ قِمِّهْ