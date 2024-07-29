عِلُوْم الرِّبِيْع

المصدر: شعــر: محمد مبارك الحربي

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سَلامِيْ سَلامٍ ذَرْب يَا الرَّاضِيْ الزَّعْلانْ

سَلامٍ مِنْ الْعَنْقُوْد لا احْمَرَّتْ عْنِبْتِهْ

أحِبِّهْ وَاجَنِّبْ زَلِّتِهْ وَالْعَنْ الشَّيْطَانْ

عَلَى شَانْ تَرْحِيْبِهْ وَانَا اخَطِّيْ عْتِبْتِهْ

يِقُوْلُوْن وِشْ عِنْدِكْ مِنْ الشِّعر قِلْت سْمَانْ

لَوْ انّ الْوَرَقْ يِتْعَبْ مِنْ الْحِبِرْ تَعَّبْتِهْ

وْقَبِلْ قَوْلَةْ الشَّاعِرْ وْقَوْلَةْ فِصِيْح لْسَانْ

تَرَى دُوْنَهَا اللَّى فِعْلِهْ مْطَوِّلْ رْقُبْتِهْ

هَلْ الْعِرْف تَدْرِيْ وِشْ وَرَا الزَّوْد وِالنِّقْصَانْ

وَانَا يَوْم أغَنِّيْ مِنْ رَهَى مَا تَغَصَّبْتِهْ

إذا كِثْرَوْا أهْل الْخَيْل هَبْدٍ بِدُوْن عْنَانْ

أعِنّ الْحِصَانْ مْقَدِّرٍ كِبُرْ مَوْهِبْتِهْ

يِقُوْلُوْن مَا يِعْرَفْ قِصِيْدِكْ بِدُوْن إعْلانْ

وَانَا اقُوْل شَيٍ شَوْف عَيْنِيْ وْجَرَّبْتِهْ

لَوْ انّ الرِّبِيْع يْفِزّ فِيْ طَارِفْ (الصُمَّانْ)

تِجِيْه الْعِلُوْم اللَّى وَرَا (نَجْد) عَنْ نَبْتِهْ

أنَا اشُوْم وَاجْزَعْ وَاتِسَامَى عَنْ النِّقْصَانْ

لا شِفْت الضِّعِيْف مْخَطِّفْ الْهَرْج جَنَّبْتِهْ

يِعَاتِبْنِيْ اللَّى يَزْعِلِهْ مِنِّيْ النِّسْيَانْ

وَانَا لَوْ اعَرْف آعَاتِبْ النَّاسْ عَاتَبْتِهْ