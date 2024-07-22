المصدر: شعــر: د. ذياب بن غانم المزروعي

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نِعْم السَّنَدْ وِالْعِضِيْد لْسَيِّدِيْ.. سَيِّدِيْ

وَانَا اشْهَدْ انِّهْ طِوِيْل الْعِمِرْ قَدّ الْمِقَامْ

(حَمْدَان) شَرْوَاكْ (بُوْ رَاشِدْ) وْبِكْ يِقْتِدِيْ

مَا لاقْ لِهْ مِنْ عِلُوّ الْمَجْد غَيْر السَّنَامْ

مَنْصِبْ (وِزِيْر الدِّفَاعْ) إنْت اوَّلْ الْمِبْتِدِيْ

أصْغَرْ وِزِيْرٍ تِوَلَّى مَنْصِبِهْ فِيْ الأنَامْ

وِانْت اكْبَرْ اللَّى يِضِدّ الْخَصِمْ وِ الْمِعْتِدِيْ

حِصْنِكْ حِصِيْن وْكَرَامَةْ مَوْطِنِكْ مَا تُرَامْ

هَدَّيْت حِرٍ جِنَاحَهْ فَوْق نَجْم الْجَدِيْ

وِابْشِرْ يِنَوْمِسْك فِعْل الْحِرّ مِنْ يَوْم حَامْ

حَرْبٍ عَلَى الْعَايِلْ وْسِلْمٍ عَلَى الْمِهْتِدِيْ

وِايْدَيْه لاجْل الْوِطَنْ تَمْطِرْ غِمَامْ وْسَلامْ

(حَمْدَانْ) يَا سَيِّدِيْ مِثْلِكْ غِمَامِهْ نِدِيْ

قَايِدْ نِحِبِّهْ وْقَرْم يْلِيْق بِهْ اْلاِحْتَرَامْ

أسْمِهْ يِنَوْمِسْ وْطِيْبِهْ فِيْ الْمِدَى سَرْمِدِيْ

كَانِهْ بِصَهْوَةْ فَرَسْ وِالاَّ بْقَبْضَةْ خِطَامْ

(حَمْدَانْ).. (فَزَّاعْ) شَيْخ الْمِرْجِلِهْ يَا بْعَدِيْ

رَايَتْك بَيْضَا وْشَمْسِكْ مَا حِجَبْهَا غِمَامْ

عِزّ الْمَنَاصِبْ يَا (بُوْ رَاشِدْ) وْمَجْدِكْ مِدِيْ

فَارِسْ وْشَاعِرْ وْمِبْدِعْ دَوْم فِعْل وْكَلامْ