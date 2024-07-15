أوْجَاعْ الْكَلامْ

المصدر: شعــر: نويحي البديري

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عَشَانْ مَا تَنْفِيْك ذَاتِكْ لِمَاضِيْك

لا تِجْمَعْ لْبَرْدِكْ حِطَبْ ذِكْرِيَاتِكْ

كَمْ لَيْل مَرِّكْ حِزِنْ مَا يِلْتِفِتْ فِيْك

يَا كَمْ سَرَقْ هذَا النَّهَارْ أُمْنِيَاتِكْ

يَشْعِلْك صَوْت وْصَوْت بِالْحِزِنْ يَطْفِيْك

وِتْصِيْر مَنْفَى بَيْن ذَاتِكْ وْذَاتِكْ

تَبِيْ الْقِصِيْد لْيَا كِتَبْتِهْ يِدَفِّيْك

صُبّ الْكَلامْ أوْجَاعْ وِاشْعِلْ سِكَاتِكْ

عَلَى حِطَامْ أحْلامِكْ تْعِيْش أمَانِيْك

وِتْلَحِّفْ الْجَرْح الْعِتِيْق بْعِبَاتِكْ

مِنْ نَافِذَةْ بَرْدِكْ تِهِبّ الشِّبَابِيْك

وِتْصَحِّيْ الْجَرْح الْقِدِيْم أُغْنِيَاتِكْ

لْيَا مِتَى حِزْنِكْ يِبِيْعِكْ وْيَشْرِيْك

رِهِيْن لِلْحِلْم الْقِدِيْم وْشِتَاتِكْ