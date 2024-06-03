المصدر: شعر: مهدي بن سعيد

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إنْ كَانْ لِكْ نِيِّهْ تْوَدِّعْنِيْ بْجَرْح

تِكْفَى بْجَرْحٍ مَا يِشَافِيْه غَيْرِكْ

مَا ابْغِيْ الْجِرُوْح اللَّى تِسَاوَمْ عَلَى الصِّلْح

أبْغِيْ عِنَادْ النَّزْف بَعْدِكْ يِثِيْرِكْ

قَوِّمْ رِيَاحِكْ ، حَرِّضْ الرَّمِلْ وِالْمِلْح

تِمْلَى الْعِرُوْق الْمِبْطِيِهْ عَنْ غِدِيْرِكْ

مَانِيْ مْبَدِّلْ فَيَّةْ النَّخْل بِالطَّلْح

إنْ مَالْ ظِلِّكْ مَا لِيْ إلاَّ هِجِيْرِكْ

قَلْبِيْ بِلادِكْ لا غَزُوْ بَعْد.. لا فَتْح

مَا خِلْق بَعْد اللَّى يِسَهِّلْ عِسِيْرِكْ

جِمَعْت مِنْك أضْدَادْ مَا تِقْبَلْ الطَّرْح

مَا اشْكِيْ قِسَاكْ إلاَّ لِنَاعِمْ حَرِيْرِكْ

وِفَاكْ فِيْ مَا كَانْ مَدْحٍ عَلَى مَدْح

لَوْ كِلّ شَرِّكْ مَا يِجِيْ بَعْض خَيْرِكْ

لِيْ عَامْ.. لِيْ عَامَيْن لا حِزْن لا فَرْح

مَا ادْرِيْ وِشْ اللَّى بَيْن غِصْنِيْ وْطَيْرِكْ..؟!

كَانْ الْوِدَاعْ إجْرَحْ وْ لا تَطْلِبْ الصَّفْح

ظُلْمِكْ مِضَى وِالْعَدل صَحْوَةْ ضِمِيْرِكْ