الْحَاضِرْ وِالذِّكْرِيَاتْ

المصدر: شعـر: حنان العدواني

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تَعَالْ وِاقْطِفْ مِنْ اغْصَانْ الضِّلُوْع أُمْنِيَاتْ

وْخِذْنِيْ عَلَى مِحْمَلْ الْحِبّ الِّذِيْ لا يِمُوْت

تَعَالْ نَكْتِبْ هِنَا بِالشِّعر لَحْن أُغْنِيَاتْ

وْنَرْسِمْ لِنَا غَيْم يَمْطِرْ فَوْق هذِيْ الْبِيُوْت

وِدِّيْ نِلِفّ بْجِدَارْ الْوَقْت الارْبَعْ جِهَاتْ

وْنَطْلِقْ سَرَاحْ الْمِشَاعِرْ مِنْ سِجُوْن السِّكُوْت

نَمْشِيْ بِهذَا الْمِكَانْ اللَّى مَلاهْ النِّبَاتْ

وَالْوَانِهْ الزَّاهْيِهْ مَا بَيْن نَرْجِسْ وْ تُوْت

تَهْمِسْ لِيْ انِّيْ بْعَيْنِكْ عَنْ جِمِيْع الْبَنَاتْ

وَاقُوْل: عِنْدِكْ يِطِيْحُوْن (الْغِتَرْ) وِ(الْبِشُوْت)

نِعِيْش حَاضِرْ وْ نَرْسِمْ بِهْ لِنَا ذِكْرِيَاتْ

وْنِسْتَغْنِمْ أجْمَلْ تِفَاصِيْل الْعِمِرْ لا يِفُوْت

يِظَلِّلِكْ رِمْش عَيْنِيْ تَحْت جِفْنِيْ تِبَاتْ

وْتِغْفَى بْقَلْبِيْ وْ مَا تَزْعِجْك ضِيْقِهْ وْ صَوْت

وِنْعَلِّمْ النَّاسْ تَبْنِيْ بَيْتَهَا فِيْ الْحَيَاةْ

جِدْرَانِهْ الْحِبّ مَا هُوْ نَسْجَةْ الْعَنْكَبُوْت