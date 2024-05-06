طَحْنُون الإحْسَانْ

المصدر: شعر: نايلة الأحبابي

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(الْعَيْن) مِنْ فَرْقَاهْ صَارَتْ يِتِيْمِهْ

تَبْكِيْ غِيَابْ (الشَّيْخ) وِتْفِيْض الاحْزَانْ

عَلَيْه هَلَّتْ صَافِيْ الْغَيْث دِيْمِهْ

تْوَاسِيْ دْمُوْعٍ مِنْ الْفَقْد هَتَّانْ

جَادَتْ وْزَادَتْ وَدْقَهَا مِسْتِدِيْمِهْ

لَى غَابْ (نُوْر الْعَيْن) عَنْ شَوْف الاعْيَانْ

قَالَوْا رَحَلْ رَاعْ الأيَادِيْ الْكِرِيْمِهْ

شَيْخ الْوِفَا وِالْجُوْد (طَحْنُوْن) الاِحْسَانْ

(رِفِيْق زَايِدْ) فِيْ الأمُوْر الْعِظِيْمِهْ

شَيْخٍ عَلَى طِيْب النِّبَا فِعْلِهْ يْبَانْ

مَرْحُوْم يَعْلِهْ فِيْ الْجِنَانْ وْنِعِيْمِهْ

مَشْمُوْل بِالرَّحْمَهْ وْعَفْوٍ وْغِفْرَانْ

فِيْ جَنَّةْ الْفِرْدَوْس رُوْحَهْ مِقِيْمِهْ

فَضْلٍ مِنْ الرَّحْمن رُوْحٍ وْرِيْحَانْ

وْتِبْقَى (دِيَارْ الْعَيْن) عِقْبه يِتِيْمِهْ

تَبْكِيْ عَلَى فَرْقَاهْ وِتْفِيْض الاحْزَانْ