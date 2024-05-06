بَدِرْ بِنْ عَبْدالْمِحْسِنْ

المصدر: شعــر: سالم الزَّمر

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بِسِيْط مِثْلِكْ يَا (الْبَدِرْ) مَا شِفْت انَا

مِثْلِكْ مِثِلْ طِفْلٍ عَلَى حْدُوْد السَّنَا

طِفْلٍ يِصِبّ الْحِبّ فِيْ شْفَاهْ الْحَيَاهْ

طِفْلٍ مَحَا فِيْ الْحَرْب حَرْفٍ وِانْثَنَى

طِفْلٍ يِعَلِّمْنَا الْقِصِيْد.. وْ يَا الْقِصِيْد

(الْبَدِرْ) عَلَّمْنَاكْ وِتْعَلَّمْت انَا

يَا نَاثِرْ السِكَّرْ عَلَى شْفَاهْ الصِّغَارْ

يَا نَاشِرْ الْعِطْر انْسِكَبْ شِعْر وْ غِنَا

يَا مُوْجِعْ الأرْوَاحْ وِمْدَاوِيْ الْجِرَاحْ

يَا مُوْسِعْ نْفُوْس الْحَيَارَى بِالْمُنَى

أتْخَيَّلِكْ يَا (الْبَدِرْ) شَاعِرْ مِنْ زِمَانْ

غَيْر الزِّمَانْ.. وْ مِنْ مِكَانْ إلاَّ هِنَا

أتْخَيَّلِكْ طِفْلٍ خَجُوْلٍ فِيْ ذِهُوْل

مِتْمَلْمِلٍ كَالطِّفْل يَدْرِسْ فِيْ عَنَا

أتْخَيَّلِكْ طِفْلٍ إذَا مَلّ النَّهَارْ

يَجْلِسْ عَلَى هَاكْ الْغِدِيْر اللَّى انْحِنَى

رِجْلِكْ لِرِقْرَاقْ الْغِدِيْر.. وْنَاظِرِكْ

لِلْغَيْم.. واشْعَارِكْ عَلَى شْفَاهِكْ لِنَا