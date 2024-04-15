سَيِّدَةْ الإلْهَامْ

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فِيْ حِضُوْر الْيَقِيْن اللَّى يِزِيْل الشِّكُوْك

يَا اللّه بْمِزْنِةٍ غَرَّا فِـــ.. لَيْلَةْ حَسِمْ

السِّمَا صَافْيِهْ وِالدَّرْب مَلْيَانْ شَوْك



وِالْجِرُوْح اسْرِفَتْ فِيْ الرُّوْح قَبْل الْجِسِمْ

سَيِّدَةْ نَشْوَةْ الإلْهَامْ لَوْ جَفِّلَوْك



عَنْ هِوَى مِنْ تَحَلْوَى غَيِّكْ اللَّى يِسِمّ

دَسِّمِيْ عِذْرِكْ اللّه يِرْحَمْ أُمِّكْ وَابُوْك

شَارِبْ اللَّى يِحِبِّكْ يِسْتِحِقّ الدِّسَمْ

إرْجِعِيْ لِيْ وْيِرْجَعْ لِكْ حِجَاجِيْ ضِحُوْك

جَيِّتِكْ كَافْيِهْ مِثْل الْحِيَا فِيْ الْوَسِمْ

قَبْل مَا اعْرِفْك أحَاسِيْسِيْ رِكَابٍ بِرُوْك

كِنْت مَانِيْ بْشَاعِرْ.. لكِنْ اللّه قِسَمْ

فِيْ قِفَارْ الْعِذِيِّهْ دِيْرَةْ اللَّى شِعَوْك

كِلّ بَيْتٍ هِدَرْ لِيْ فِيْ رِقِبْتِهْ وَسِمْ

صِرْت أشُوْف اللِّغَهْ تَكْفِيْك عَنْ مِنْ كِفَوْك

وِالْجِمَادَاتْ فِيْ اعْجَابِكْ تِدَوِّرْ قَسِمْ

تَلْهِمِيْن الْكَلامْ .. يْصِيْر قَافْ مْحَبُوْك

وْتَفْتِنِيْن الْقَلَمْ وِيْصِيْر.. رِيْشَةْ رَسِمْ

صَاحِبَةْ مِلْك.. لَوْ مَنْتِيْ بْتِرْثَةْ مِلُوْك

مَا تَرَكْتِيْ لِعَرْش الْمِلْك غَيْر الأَسِمْ

رِحْلِتِيْ فِيْ فِضَا ذِكْرَاكْ رِحْلَةْ مَكُوْك

لا اقْلَعَتْ كِلّ شَيّ يْضِيْع حَتَّى النِّسَمْ

يَمْكِنْ آكُوْن مَيِّتْ مِنْك.. مَا عَلِّمَوْك



بَسّ فِيْ ذِمِّتِيْ مَيِّتْ وَانا مِبْتِسِمْ