ضَرْبَةْ مَعَلِّمْ

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يَا وِجُوْدِيْ وَجْد مِنْ ضَيَّعْ جِهَاتِهْ



فِيْ صَحَارِيْ الْبِيْد يَوْم اللَّيْل ظَلَّمْ





مَا مَعِهْ مِنْ زَادْ غَيْر أسْوَدْ عِبَاتِهْ

وِالْوِحُوْش جْيَاعْ كِلٍ لِهْ تِوَلَّمْ





كِلّ حِلْمٍ فِيْ الْعِمِرْ ذَا اللَّيْل فَاتِهْ

وْ كِلّ دَرْسٍ فَاتْ مِنْ جَوْرَهْ تَعَلَّمْ





كِلّ طَيْفٍ يَفْزِعِهْ.. فَزّ الْتِفَاتِهْ

مِنْ قِسَى وَاقِعْه يَحْسِبْه يْتَحَلَّمْ





كَنِّهْ اللَّى يْدَوِّرْ لْفِرْصَةْ نِجَاتِهْ

مَا حِكَى إلاَّ اللّه رَبّ الْكَوْن سَلَّمْ





مِنْ كِثِرْ مَا وَاجِهِهْ طِيْلِةْ حَيَاتِهْ

الْمِوَاقِفْ كِلَّهَا ضَرْبَةْ مْعَلِّمْ





مَا مَعَهْ حَيٍ يِلَمْلِمْ لِهْ شِتَاتِهْ

وْ لا خَلِيْلٍ يِسْتِمِعْ لِهْ لا تِكَلَّمْ





مِثِلْ شَيْخٍ ثَالِثْ رْجُوْلِهْ عِصَاتِهْ

وَاجَهْ الْعِدْوَانْ بِالسَّيْف الْمِثَلَّمْ





عِقُبْ عِزِّهْ شَافْ غِبْنِهْ وِالشِّمَاتِهْ

فِيْ عِيُوْن الْقَوْم وِالْقَلْب يْتَأَلَّمْ





وْشَافْ ذِلّ الْفَقِرْ وِقْفَايَةْ غَنَاتِهْ

وِالزِّمَنْ مِنْ بَاقِيْ ايَّامِهْ يِقَلِّمْ