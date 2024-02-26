المصدر: شعــر: سيف السَّعْدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

(فَزَّاعْ) .. يَا غَيْث الْوِفَا وِالْمِسَرَّهْ

لَيْت الْمِطَرْ يَا شَيْخ يِشْبَهْ سِمُوِّكْ

وِالاَّ شِبِيْه أُبُوْك لِلّه دَرَّهْ

أدْرَكْ صِفَاتِهْ فِيْك مِنْ يَوْم تَوِّكْ

يَا مِنْ بِنَيْنَا فِيْ الْحَنَايَا مِقَرَّهْ

مَحَبِّتِكْ فِيْنَا بَنَاهَا حِنُوِّكْ

سِحْبِكْ عَلَيْنَا بِالْعَطَا مِسْتِمِرِّهْ

مَا فَاخِتَتْ سِحْبِكْ وْ لا خَفّ نَوِّكْ

إنْت النَّجِمْ وِالنَّاسْ حَوْلِكْ مِجَرَّهْ

تَضْوِيْ بْضَيَّاتِكْ وْ تَغْدُوْ غِدُوِّكْ

وِانْتِهْ بْعَيْن (دْبَيّ) وِالدَّارْ قِرَّهْ

وِيْطِيْب خَاطِرْهَا إذَا طَابْ جَوِّكْ

اللّه يِجَنِّبْك الْفِتَنْ وِ الْمِضَرَّهْ

وِيْزِيْد كِلْمَا طَالْ عِمْرِكْ عِلُوِّكْ

وَاللّه يْحَفْظِكْ مِنْ عِدُوِّكْ وْ شَرَّهْ

وِيْعِزّ عِرْبَانِكْ وْ يَخْذِلْ عِدُوِّكْ

وَجْه الْمِكَانْ إقْبَالْ وَجْهِكْ يْسِرَّهْ

وِتْسِرّ مِنْ حَوْلِكْ عَلَى يَالْ ضَوِّكْ

اللّه يِنَوِّلْك الْهَنَا وِالْمِسَرَّهْ

يَا مِسْعِدْ أحْبَابِكْ بِطَلَّةْ سِمُوِّكْ