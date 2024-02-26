فِتْنَةْ الْعِذَّالْ

فِتْنَةْ الْعِذَّالْ
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يَا جِمِيْل الصَّبِرْ تَوِّيْ فِيْك تَوِّيْ
عَنْ مِكَانِكْ لا تِرُوْح وْ لا تِغَادِرْ
مَا خَلا مِنْ فِتْنَةْ الْعِذَّالْ جَوِّيْ
رَغْم تِعْدَادْ الْمِوَارِدْ وِ الْمِصَادِرْ
مَانِيْ ادْرِيْ لا عِدِمْتِكْ وِشْ أسَوِّيْ
لا بْدِرَتْ مِنْ هَبَّةْ النَّكْبَا بُوَادِرْ
ساتِرٍ دُوْن الْعَرَبْ ضَعْفِيْ وْ قُوِّيْ
فِيْك وِالاَّ الرَّاسْ مِمَّا جَاهْ سَادِرْ
الضِّعِيْف يْدَيْه تَبْغِيْ مَوْت ضَوِّيْ
وَانَا اعَرْف ايْدَيْه وَادْرِيْ وَيْن حَادِرْ
يَنْقِصَهْ شَيٍ كِثِيْر مْن التَّرَوِّيْ
لاجِلْ يِفْهَمْ وِشْ وَرَا صَفّ النِّوَادِرْ