فِتْنَةْ الْعِذَّالْ

المصدر:
  • شعــر: سلطان البطر
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يَا جِمِيْل الصَّبِرْ تَوِّيْ فِيْك تَوِّيْ

عَنْ مِكَانِكْ لا تِرُوْح وْ لا تِغَادِرْ

 

مَا خَلا مِنْ فِتْنَةْ الْعِذَّالْ جَوِّيْ

رَغْم تِعْدَادْ الْمِوَارِدْ وِ الْمِصَادِرْ

 

مَانِيْ ادْرِيْ لا عِدِمْتِكْ وِشْ أسَوِّيْ

لا بْدِرَتْ مِنْ هَبَّةْ النَّكْبَا بُوَادِرْ

 

ساتِرٍ دُوْن الْعَرَبْ ضَعْفِيْ وْ قُوِّيْ

فِيْك وِالاَّ الرَّاسْ مِمَّا جَاهْ سَادِرْ

 

الضِّعِيْف يْدَيْه تَبْغِيْ مَوْت ضَوِّيْ

وَانَا اعَرْف ايْدَيْه وَادْرِيْ وَيْن حَادِرْ

 

يَنْقِصَهْ شَيٍ كِثِيْر مْن التَّرَوِّيْ

لاجِلْ يِفْهَمْ وِشْ وَرَا صَفّ النِّوَادِرْ

 

 

 

 

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