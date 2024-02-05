المصدر: شعــر:سعد عمر

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كِلْ عَامْ وِانْتِيْ غَيْر يَا شَيْخَةْ الْغِيْد

كِلْ عَامْ وِالضِّحْكِهْ قِصِيْدَةْ عِيُوْنِكْ

كِلْ عَامْ وِالأزْهَارْ وِالْغَيْم وِالْعِيْد

لا مِنْ حِضَرْتِيْ جَوْك يِتْأمِّلَوْنِكْ

كِلْ عَامْ وِالْفَرْحَهْ وْصَوْت الزَّغَارِيْد

مَا فِيْهُمْ اللَّى يِقْدَرْ يْعِيْش دُوْنِكْ

كِلْ عَامْ وِالنِّسْمِهْ نِقِيَّةْ مِقَاصِيْد

تَدْعِيْ وْلَوْ مَرَّهْ تِرَاقِصْ رِدُوْنِكْ

لانِّكْ حَدِيْث اللَّيْل لا صَافَحْ الْبِيْد

وَانْفَاسْ فَجْر الدَّارْ يِتْنَفِّسَوْنِكْ

وِالْيَا بِدَا سِرْب الْحِمَامْ التَّغَارِيْد

نِحْتَارْ مِنْ فِيْهُمْ يِقَلِّدْ لِحُوْنِكْ

جِيْتِيْ وْمَالْ الشِّعر حَوْلِكْ عَنَاقِيْد

وِيْرَاقِصْ الْإِلْهَامْ مَايِسْ غِصُوْنِكْ

وْدَارِكْ تِضَايَقْ كِلّ مَا رِحْتِيْ بْعِيْد

وِتْسَائِلْ الزُوَّارْ مِنْ شَافْ نُوْنِكْ..؟!

وَآنَا لْيَا مِنِّيْ ذِكَرْت الْمِوَاعِيْد

آوَصِّيْ الأيَّامْ تَفْرِحْ ظِنُوْنِكْ

كِلْ عَام وِانْتِيْ غَيْر يَا بَاشَةْ الْغِيْد

كِلْ عَامْ وَاحْلامِكْ تِضَحِّكْ عِيُوْنِكْ