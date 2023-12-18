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عَتْمَةْ اللَّيْل .. أنَا اشْعِرْ لِكْ بِكِلّ امْتِنَانْ

تَحْت جِنْحِكْ قِصِيْدِيْ وِالدِّمُوْع حْلِفَا

الْهِوَى مِسْتَحِيْل يْهِزّ قَلْب الْجِبَانْ

الْهِوَى لِلشِّجَاعْ اللَّى لا وَاعَدْ .. وِفَى

وِالزِّحُوْل الرِّجَالْ أهْل الْفِعُوْل السِّمَانْ

كِلّ ابُوْهُمْ تَحَتْ سَيْف الْغَرَامْ ضْعِفَا

مِنْ سِبَايِبْ نِحِيْلاتْ الْقِدُوْد الْحِسَانْ

هَرْجِهُمْ عَذْب غَيْر قْلُوْبهم مِنْ صِفَا..!

وِانْت يَا مَاخِذٍ رُوْحِيْ عَيَانٍ بَيَانْ

الْكِرِيْم إنْ عِطَى يَغْدِقْ وَ لا اعْفَى عِفَا

وَجْهِكْ السَّمْح أكَافِحْ بِهْ صِدُوْف الزِّمَانْ

وْصَدْرِكْ الْغِضّ أحَصِّلْ بِهْ حَنَانْ وْ دِفَا

وْجَرْحِكْ بْقَلْبِيْ أطْوَلْ عِمر وَاجْمَلْ مِكَانْ

لا مَحَتْه السِّنِيْن وْ لا امْتِثَلْ لِلشِّفَا

طِفِلْ لا فَاقْ يَطْلِبْك الرِّضَا وِالْأمَانْ

وِانْ مِسَحْت بْيَدِكْ عَلَى جِبِيْنِهْ غِفَا

إضْمَحَلَّيْت بَعْدِكْ يَا اللّه الْمِسْتَعَانْ

لَيْن بَانَتْ عَلَى وَجْهِيْ رِسُوْم الْجِفَا

لا تْحَاوِلْ تِعَلِّمْنِيْ طِرِيْق الْهَوَانْ

يَا مْنَسِّيْ لِسَانِيْ مِنْ عَرَفْتِكْ (أفَا)

وَاللّه انِّيْ لا امُوْت وْ مَا نِزَلْت الطِّمَانْ

وْ لا عِبَدْت الْوِجِيْه وْ لا تِبَعْت الْقِفَا

إخْذ مَضْمُوْن حَكْي الْقَلْب قَبْل اللِّسَانْ



آنا احِبِّكْ وْمِحْتَاجِكْ وَابِيْك .. وْ كِفَى