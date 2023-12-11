دَوْلَةْ الْقَانُون

المصدر: شعــر: الحصباة

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أتْعَبْتِيْ الْعَالَمْ يَا (دَوْلَةْ الاِمَارَاتْ)

فَنّ وْ تِطَوِّرْ عَالَمِيْ غَيْر مَسْبُوْق

إنْتِيْ تِفَرَّدْتِيْ عَلَى الْكِلّ بِالذَّاتْ

فِيْ الْعَالَمِيِّهْ أسْمِكْ الْيَوْم مَرْمُوْق

حَقّ الْفِضَا صِرْتِيْ عَلامِهْ وْمَنَارَاتْ

بَيْن السِّدِمْ أسْمِكْ تَعَلَّى نَجِمْ فَوْق

أهْدَافْنَا نْحَقِّقْ عِلُوْم وْ دِرَاسَاتْ

تِنِيْر لِلْعَالَمْ مِثِلْ شَمْس وِشْرُوْق

بِعْد النِّظَرْ لَى يَمْلِكُوْنِهْ الْقِيَادَاتْ

(زَايِدْ) تِمَنَّى وْقَالَوْا الشَّعْب: مَرْ فُوْق

يَا دَوْلَةْ الْقَانُوْن نِلْتِيْ شَهَادَاتْ

فِيْك الْقِضَا عَادِلْ وْمِنْصِفْ لِلِخْلُوْق

لِلْمِنْضِبِطْ نَضْرِبْ تَحِيِّهْ وْ سَلامَاتْ

وِالْمَايِلْ نْعَدْلِهْ وْ نَحْفِظْ لِهْ حْقُوْق

أبْرَاجٍ تْنَاطِحْ نِجُوْم السِّمَاوَاتْ

وْطِفْنَا الْمِجَرَّهْ وِالْعَلَمْ يَخْفِقْ خْفُوْق

(زَايِدْ) حَلَمْ يْحَقِّقْ بْنَا الطِّمُوْحَاتْ

وْنِحْنَا عْيَالِهْ نَبْذِلْ الدَّمّ مَدْفُوْق

مَا شَيّ فِيْ مَفْهُوْمِنَا مِسْتَحِيْلاتْ

عِزَايِمْ عْيَالِكْ مِثِلْ رَعْد وِبْرُوْق

عَسَاكْ فِيْ رَوْضَةْ نِعِيْمٍ وْجَنَّاتْ

لِكْ بِالدِّعَا تِلْهَجْ مِنْ الْعَالَمْ خْلُوْق