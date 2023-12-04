المصدر: شعــر: مريم النَّقْبِيْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

كِلّ يَوْم نْرَدِّدْ بْحِبّ وْ نِقُوْل

عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ

عِيْدِنَا لَى نِحْتِفِلْ بِهْ كِلّ حَوْل

يَا عِسَى الأفْرَاحْ دَايِمْ عَالدِّوَامْ

(دَارْ زَايِدْ) حَيِّرَتْ كِلّ الْعِقُوْل

دَوْلِةٍ لِلْمَجْد تِسْعَى وِ السَّلامْ

لا نِوَتْ لِلْمَرْكَزْ الأوَّلْ تِنُوْل

وْفِيْ التِّمَيِّزْ كَمْ نَالَتْ مِنْ وِسَامْ

اثْنِيْنِهْ وْ خَمْسِيْن عَامْ مْن الذِّهُوْل

مِنْوِرِهْ بِالْعِلْم فِيْ وَجْه الظَّلامْ

إبْتِهِجْ فِيْ فَرْحَةْ بْلادِكْ وْ (يُوْل)

يَا السِّنَافِيْ يَا الْكِرِيْم ابْن الْكِرَامْ

وْ عَانِقْ الأمْجَادْ وِ الْحَقْهَا وْ طُوْل

وْشَارِكْ الْفَرْحَهْ بْلادِكْ كِلّ عَامْ

(دَارْ زَايِدْ) دَارْ ذَرْبِيْن الْفِعُوْل

لَى يِشَدّ الظَّهَرْ فِيْهُمْ وِالْحِزَامْ

لامْر (بُوْ خَالِدْ) عَلَى حَسْب الأصُوْل

الْوَطَنْ أوَّلْ.. وْ لا فِيْهَا كَلامْ

الْقِيَادِهْ تَامِرْ وْ مِنَّا الْقِبُوْل

يَبْشِرُوْن بْطَاعه مِنَّا وِالْتِزَامْ

وْ لِلْوِطَنْ نَهْدِيْ قِصَايِدْنَا وْ نِقُوْل

عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ