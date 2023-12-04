المصدر: شعــر: سَيْف السَّعْدِيْ

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عِشْنَا صِرَاعْ الْبَحَرْ.. نِدَّيْن

وَقْت الشِّقَا وْ سَالِفْ أزْمَانِهْ

نَعْلُوْ عَلَى الْمَوْج بُوْ رَضْفَيْن

وْ نَفْلِقْ عَلَى صَدْرِهْ الدَّانِهْ

وِالْبَرّ سِيْرَةْ كِفَاحْ سْنِيْن

وِاحْنَا هَلِهْ وْ نِسْمَةْ أحْضَانِهْ

يَامَا سِرَيْنَاهْ فَوْق الْهِيْن

وِدْرُوْبِنَا نْجُوْم سَهْرَانِهْ

وِالْعَامْ وَاحِدْ بَعَدْ سَبْعِيْن

فِيْ الرُّوْح تِتْرَنَّمْ ألْحَانِهْ

يَـــــوْم اتَّحَدْنَا عَلَى قَلْبَيْن

(زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) مَعْ اخْوَانِهْ

مَوْلِدْ وَطَنْ مِذْهِلْ التَّكْوِيْن

فِيْ الْيَمّ وِالْبِيْد مِرْجَانِهْ..!

وَاهْل (الإمَارَاتْ) نَهْج وْ دِيْن

تِفْدَاهْ وِتْهِيْن عِدْوَانِهْ