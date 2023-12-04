سِيْرَةْ كِفَاحْ
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عِشْنَا صِرَاعْ الْبَحَرْ.. نِدَّيْن
وَقْت الشِّقَا وْ سَالِفْ أزْمَانِهْ
نَعْلُوْ عَلَى الْمَوْج بُوْ رَضْفَيْن
وْ نَفْلِقْ عَلَى صَدْرِهْ الدَّانِهْ
وِالْبَرّ سِيْرَةْ كِفَاحْ سْنِيْن
وِاحْنَا هَلِهْ وْ نِسْمَةْ أحْضَانِهْ
يَامَا سِرَيْنَاهْ فَوْق الْهِيْن
وِدْرُوْبِنَا نْجُوْم سَهْرَانِهْ
وِالْعَامْ وَاحِدْ بَعَدْ سَبْعِيْن
فِيْ الرُّوْح تِتْرَنَّمْ ألْحَانِهْ
يَـــــوْم اتَّحَدْنَا عَلَى قَلْبَيْن
(زَايِدْ) وْ (رَاشِدْ) مَعْ اخْوَانِهْ
مَوْلِدْ وَطَنْ مِذْهِلْ التَّكْوِيْن
فِيْ الْيَمّ وِالْبِيْد مِرْجَانِهْ..!
وَاهْل (الإمَارَاتْ) نَهْج وْ دِيْن
تِفْدَاهْ وِتْهِيْن عِدْوَانِهْ