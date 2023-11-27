قِنُوْف الرُّوَابِيْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

إيْ وَاللّه الدِّنْيَا تَبِيْ قَلْب جَبَّارْ

مَهْمَا يِعَانِيْ مَا تِعُوْقه ظِرُوْفه

قَلْبٍ عَلَى مَيْل الزِّمَنْ كَنِّهْ احْجَارْ

وِالاَّ عَلَى الأصْحَابْ كِلِّهْ مِرُوْفه

إيْمَانِهْ بْرَبَّهْ بْتَصْرِيْف الاقْدَارْ

وِاللَّى كِتِبْ بِاللَّوْح لازِمْ يِشُوْفه

عَظَايِمْ الأحْدَاثْ بِعْيُوْنِهْ صْغَارْ

يَنْقِلْ عَلَى مَتْنِهْ حِمُوْل الْكِلُوْفه

يِبِيْع قِرْب اللاَّشْ فِيْ رِخْص الاسْعَارْ

مَا تَلْحِقِهْ عَلَى الْمِقَفِّيْ حِسُوْفه

الْيَا تِسَاوَتْ بِالْمِوَاجِيْب الاعْذَارْ

النَّفْس عَنْ هِزْل الْمَعَانِيْ عِيُوْفه

سَقْوَى سِقَى اللّه لا اهْمَلْ الْمِزِنْ مِدْرَارْ

غَطَّتْ عَلَى رُوْس الرُّوَابِيْ قِنُوْفه

رَحْمَةْ عِظِيْم الشَّانْ عَلاَّمْ الاسْرَارْ

اللَّى لِهْ الْمَلْهُوْف يِرْفَعْ كِفُوْفه

اللّه يَا زِيْن التِّمَشِّيْ بِالاقْفَارْ

جَنَّةْ عِزِيْز النَّفْس يِبْلَغْ شِفُوْفه

الْعِزْلِهْ أفْضَلْ عَنْ غِثَا كِلّ ثِرْثَارْ

السَّالْفِهْ لَوْ جَنِّبَتْ مَا تِطُوْفه

كَمْ وَاحِدٍ بَيْن الدِّوَاوِيْن سِمْسَارْ



مَا بِهْ مِضِيْف إلاَّ يِشَارِكْ ضِيُوْفه..!!