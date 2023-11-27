شعــر: شيخة المقبالي

غِرْبَةْ الرُّوْح

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تِدُوْر فِيْ نَفْسِيْ خِوَاطِرْ كِثِيْرِهْ

                   كَلامْ يَجْرِيْ كَنِّهْ السَّيْل عَابِرْ

أصْوَاتْ تَزْعِجْنِيْ وْ ضَجِّهْ مِثِيْرِهْ

                  ضِجِيْج أطْيَافْ الْبِشَرْ بِالْمِقَابِرْ

وِ الْوَرْد وِ الرِّيْحَانْ فَاقِدْ عِبِيْرِهْ

                  حَتَّى خِطَابْ النَّاسْ فَوْق الْمَنَابِرْ

كَسْر الْخِوَاطِرْ زَادْ بَعْد الْجِبِيْرِهْ..!

                  وَيْن الِّذِيْ لِلنَّاسْ وِ النَّفْس جَابِرْ

يِعِيْش بَعْض النَّاسْ فِيْ ظِلّ خَيْرِهْ

                  وِيْمُوْت بَعْض النَّاسْ لَوْ هُوْ مْثَابِرْ

 

وَ اسْنَانْ مِشْط الرَّاسْ صَارَتْ قِصِيْرِهْ

                  تِجْرَحْ شِعُوْر الْفِكر وِالرَّاسْ صَابِرْ

تِسَاوَتْ الأنْفِسْ صِغِيْر.. وْ كِبِيْرِهْ

                  هذَا (وَلَدْ فَلاَّحْ) وِ(ابْن الأكَابِرْ)

الرُّوْح فِيْ غِرْبَهْ وْ لا فِيْه دِيْرِهْ

                  وِ تْقَفِّلَتْ قِدَّامْ كِلّ الْمَعَابِرْ

هِنَا عَلَى طَرْس الْمِوَاجِعْ سِفِيْرِهْ

                  جَفَّتْ يَنَابِيْع الْحِبِرْ وِالْمَحَابِرْ

 

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