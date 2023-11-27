غِرْبَةْ الرُّوْح

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تِدُوْر فِيْ نَفْسِيْ خِوَاطِرْ كِثِيْرِهْ

كَلامْ يَجْرِيْ كَنِّهْ السَّيْل عَابِرْ

أصْوَاتْ تَزْعِجْنِيْ وْ ضَجِّهْ مِثِيْرِهْ

ضِجِيْج أطْيَافْ الْبِشَرْ بِالْمِقَابِرْ

وِ الْوَرْد وِ الرِّيْحَانْ فَاقِدْ عِبِيْرِهْ

حَتَّى خِطَابْ النَّاسْ فَوْق الْمَنَابِرْ

كَسْر الْخِوَاطِرْ زَادْ بَعْد الْجِبِيْرِهْ..!

وَيْن الِّذِيْ لِلنَّاسْ وِ النَّفْس جَابِرْ

يِعِيْش بَعْض النَّاسْ فِيْ ظِلّ خَيْرِهْ



وِيْمُوْت بَعْض النَّاسْ لَوْ هُوْ مْثَابِرْ

وَ اسْنَانْ مِشْط الرَّاسْ صَارَتْ قِصِيْرِهْ

تِجْرَحْ شِعُوْر الْفِكر وِالرَّاسْ صَابِرْ

تِسَاوَتْ الأنْفِسْ صِغِيْر.. وْ كِبِيْرِهْ

هذَا (وَلَدْ فَلاَّحْ) وِ(ابْن الأكَابِرْ)

الرُّوْح فِيْ غِرْبَهْ وْ لا فِيْه دِيْرِهْ

وِ تْقَفِّلَتْ قِدَّامْ كِلّ الْمَعَابِرْ

هِنَا عَلَى طَرْس الْمِوَاجِعْ سِفِيْرِهْ

جَفَّتْ يَنَابِيْع الْحِبِرْ وِالْمَحَابِرْ