خُوَّةْ شَرَفْ

خُوَّةْ شَرَفْ
نَفْس الضِّعِيْف تْوَرِّدِهْ لِلْمِتَاهَاتْ
أهَمّ شَيّ انِّهْ يِحَقِّقْ هَدَفْهَا
يَبْنِيْ عَلاقَاتٍ وْيَهْدِمْ عَلاقَاتْ
وْ مِنْ وَيْن مَا جَتْ مَصْلَحَتْه يْخَطِفْهَا
دَايِمْ عَلاقَاتِهْ لِتَحْقِيْق غَايَاتْ
وْحِنَّا مِثِلْ هَالْعَيِّنَاتْ نْعَرِفْهَا
يَحْسِبْ صِدَاقَتْنَا شِرِيْحَةْ بِيَانَاتْ
مِتَى مَا تَقْضِيْ فَايْدَتْهَا حِذَفْهَا
وْ حِنَّا لَنَا طِبْع وْمِبَادِيْ وْعَادَاتْ
مِنْ دُوْنها كِلّ الظِّرُوْف نْعَسِفْهَا
وْ لَوْ نِلْتِفِتْ فِيْ كِلّ حَاسِدْ وْشَمَّاتْ
دْرُوْبِنَا مَا نُوْصَلْ لْمِنْتِصَفْهَا
نْخَاوِيْ الطَيِّبْ وْنَغْلِيْه بِالذَّاتْ
الْخُوَّهْ اللَّى نِرْتِفِعْ مِنْ شَرَفْهَا
خُوَّةْ عِمِرْ مَا هِيْ بْخُوَّةْ دُوَامَاتْ
نِصْف الطِّرِيْق يْبِيْن لِكْ مِنْعِطَفْهَا
نَمْشِيْ وْ لا نِنْدَمْ عَلَى فَايِتٍ فَاتْ
وِاللَّى تِقَفِّيْ عِنْد رَبِّيْ خَلَفْهَا