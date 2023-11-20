المصدر: شعــر: علي بن سالم الحبابي

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شَيْخ حِكْم وْ شَيْخ عَدْل وْ عِدّ وَافِيْ

مِتْعِبٍ كِلّ الْمِزَايَا مِنْ وِصُوْفه

أسْمِهْ يْكَفِّيْ وْ (فَزَّاعْ) السِّنَافِيْ

حَظّ مِنْ شَافِهْ وْ حَظّ اللَّى يِلُوْفه

مِثِلْ غَيْثٍ يِحْيِيْ الأَرْض الْجِفَافِيْ

تَنْبِتْ الرِّيْضَانْ وَرْدٍ مِنْ كِفُوْفه

يِفْتِخِرْ بِهْ بَحر شِعْرِيْ وِالْقُوَافِيْ

وَاسْعَدْ بْطَارِيْه وَافْرَحْ يَوْم اشُوْفه

وَابْتِسِمْ وَانْسَى الْكِدَرْ وَانْسَى التِّجَافِيْ

مِالضِّمِيْر أغْلِيْه يَا كُبْر مْعَرُوْفه

نَسِلْ شَيْخٍ فِيْ السِّنَيَّاتْ الْعِجَافِيْ

طَوَّعْ الصِّعْبَاتْ مِنْ هَيْبَةْ وِقُوْفه