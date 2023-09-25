المصدر: شعر: تركي حمدان

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قِلْت: الزِّمَنْ جَرَّحْ بْطَعْنَاتِهْ خْطَايْ

قَالْ: الشِّقَا دَرْب السِّيُوْف الْمُوَاضِيْ

قِلْت: ايْه وَادْرِيْ لَوْ أبَرْجَعْ لْمَبْدَايْ

لامْشِيْ بْنَفْس الدَّرْب رَغْم امْتِعَاضِيْ

لكِنْ يِحِزّ بْخَاطِرِيْ طُوْل مَسْرَايْ

وِانِّيْ صِدَفْت الْمَوْج قَبْل انْتَهَاضِيْ

رَمَّدْ لِهِيْب الصَّبر سِفْنِيْ وْمَرْسَايْ

وَادْمَى سَرَابْ الْوِدّ مَحْجَرْ فِيَاضِيْ

قَالْ - وْيَبِيْ يَبْعِدْ عَنْ الْيَاسْ دِنْيَايْ -:

رَغْم احْتِرَاقِكْ صِرْت كَالنَّجْم تَاضِيْ

قِصَايِدِكْ بَشَّرْ بِهَا الرَّايِحْ الْجَايْ

شِعْرٍ سِكَنْ بَاكِرْ وْ لَوْ كَانْ مَاضِيْ

قِلْت - وْنِزِيْف الْمَحْبَرَهْ فِيْ حَنَايَايْ-:

يَا صَاحِبِيْ وِشْ لِهْ يِطُوْل إعْتِرَاضِيْ

قِلْ لِلْقِصَبْ: عُوْدِكْ كِسَرْنَاهْ لِلْنَّايْ

كَانِهْ رِضَى.. فَانَا بِمَا شِفْت رَاضِيْ

لا هُوْ فَرَحْ قَلْبِيْ وْ لا فِرْحَوْا إعْدَايْ

لا هِمِّتِيْ تَقْضِيْ وْ لا الْهَمّ قَاضِيْ