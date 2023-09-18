الشِبَّاكْ الْمَهْجُور

المصدر: شعر: سحابة

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حَرَّكْ هِوَاجِيْس الشِّعِرْ حَرْف غَالِيْ

هَزّ الْحَنِيْن وْمَالْ غِصْنِهْ بِالاوْرَاقْ

أحْلامِيْ اللَّى مَا لْهَا اوَّلْ وْتَالِيْ

عِقْب الْفِرَاقْ الْتَفَّتْ السَّاقْ بِالسَّاقْ

فِيْ غِبَّةْ اشْوَاقِيْ وِحِيْدِهْ لْحَالِيْ

بَيْن الزِّوَايَا لِلصِّدَى صَوْت مِشْتَاقْ

تَمْشِيْ مَعِيْ الذِّكْرَى وْتِتْبَعْ ظِلالِيْ

وِالْيَا قَعَدْتّ تْضُمِّنِيْ ضَمّ عِشَّاقْ

زَمَّلْت رُوْح الشَّوْق بَاطْرَافْ شَالِيْ

وْدَثَّرْت بَاقِيْ لَهْفِتِيْ بَيْن الاعْمَاقْ

مِسَاحَةْ اشْوَاقِيْ تِضِيْع بْخَيَالِيْ

وَآمَالْهَا تِصْحَى عَلَى وَهِنْ وِارْهَاقْ

مَاتْ الضِّمِيْر وْ لا لِقَى مِنْ يِبَالِيْ

الْوَعْد لِهْ عَامَيْن بِكْفُوْف الاشْوَاقْ

السُّوْر مَا لِهْ بَابْ وِالْقَصِرْ عَالِيْ

وْشِبَّاكه الْمَهْجُوْر لِلنُّوْر تَوَّاقْ

أشْيَا كِثِيْرِهْ مَرَّتْ الْيَوْم بَالِيْ

رَبَّاهْ مِنْهَا مِغْرِقِهْ فِكْرِيْ إغْرَاقْ

مِيْعَادِهْ اللَّى بِالْوِفَا مَا صِفَا لِيْ

وْبَاقِيْ خَيَالِهْ مِنْزِوِيْ بَيْن الاحْدَاقْ

دَوَّرْت مِنْ ِيِلْقَى جِوَابْ لْسُؤَالِيْ

وِالاَّ يِوَاسِيْ صَدْر الاحْزَانْ لا ضَاقْ

لِقَيْت صَمْتِيْ فِيْ ظَلامْ اللِّيَالِيْ

هُوْ الْوِحِيْد اللَّى عَلَى خَاطِرِيْ لاقْ

وْفِنْجَالْ قَهْوَهْ مُرّ وَاحْيَانْ حَالِيْ

أجَامِلْ أهْل الْكَيْف حِشْمِهْ لِلاذْوَاقْ