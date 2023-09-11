الأرْض الْبِكْر

المصدر: شعر: عبداللّه بن جملا

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طَاحْ الْمِطَرْ يَا اللّه لِكْ الْحَمْد وِالشِّكْر

يَا الْمِعْطِيْ اللَّى تَرْسِلْ الْغَيْث مِدْرَارْ

عَلَى دِيَارٍ لا تِزَالْ أرْضَهَا بِكْر

عَسَى مِطَرْهَا دَايِمْ الدَّوْم تِكْرَارْ

مِنْ صَيِّبٍ نَافِعْ لْيَا صَارْ لِهْ ذِكْر

يِنْقَالْ سَالْ السَّيْل مَا عَقَّبْ أضْرَارْ

رَعْدِهْ يْسَبِّحْ بِاسْم رَبِّيْ وْ لا نِكْر

لِلْمِتِّقِيْن الْمِسْتِعِيْنِيْن الابْرَارْ

إرْتَاحْ يَا مُوْمِنْ وْلا تَامِنْ الْمَكْر

وِاشْهَدْ عَلى قَوْلِيْ وْخِذْ مِنِّيْ إقْرَارْ

إيْ وَاللّه اُلْقَى فِيْ حِضُوْر الْمِطَرْ سِكْر

وَاغِيْب مَعْ سَبْق التَّرَصِّدْ وِالاصْرَارْ

يَوْمَيْن مَعْ (تَغْلِبْ) وْيَوْمَيْن مَعْ (بَكْر)

تِقُوْل فَاعِلْ خَيْر فِيْ دِيْرَةْ أشْرَارْ

وَآهِجّ عَنْ مَا يَشْغِلْ الْبَالْ وِالْفِكْر

وَآسِجّ فِيْ خَلْوَهْ وْمِسْتَوْدَعْ أَسْرَارْ

دِيْرِهْ خَلاوِيِّهْ مِشَارِيْفها وِكْر

مِدْهَالْ رُوْس الْمِسْتِقِلِّيْن الاحْرَارْ

مَاهَا مِشَاعْ وْبَاقِيْ أسْرَارْهَا حِكْر

وَانَا وِحِيْد أشْرَبْ حَلا وَاشْرَبْ أمْرَارْ