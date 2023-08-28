أنْفَاسْ الْحِمَمْ

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يَا خِسَارَةْ وَقْت ضَيَّعْتِهْ مَعَاكْ

حَاسِبِنِّكْ فِيْ حِسَابَاتِيْ مِهِمّ

آسِفْ انِّيْ إعْتِبَرْتِكْ لِيْ مَلاكْ



وِاحْتِسَبْتِكْ دَاخل الشِّرْيَانْ دَمّ

حَيْث إنِّكْ كِنْت لِيْ مَوْت وْ هَلاكْ

وِالْخَبِيْث اللَّى تَرَكْ فِيْنِيْ وَرَمْ..!

كِنْت أجْهَلْ فِيْك خَافِيْ مِحْتِوَاكْ

خَابْ ظَنِّيْ فِيْك وِاخْلاصِيْ نِدَمْ

لَيْت قَلْبِيْ يَوْم شِفْتِكْ مَا دَعَاكْ

لَيْت قَلْبِيْ قَامْ مِنْ تَحْت الْقِدَمْ

تَحْسِبْ انِّيْ دُوْن عَالِيْ مِسْتِوَاكْ

وِانْت مِنْ مِثْلِكْ عَلَى الدِّنْيَا عَدَمْ

لا تْرَاضِيْنِيْ وْ لا أطْلِبْ رِضَاكْ

دَاخِلِيْ بِرْكَانْ وَانْفَاسِيْ حِمَمْ

حَسْبِيْ اللّه فِيْك فِيْ عَالِيْ سِمَاكْ



الْمَحَبِّهْ قَدْرَهَا عِنْد الشَّهِمْ