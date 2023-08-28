صَوْت الْوَرَقْ..!

ت + ت - الحجم الطبيعي

الْحِلْم ضَامِرْ مِنْ رِدَى حَظِّيْ الْجَافّ

وِالصَّبِرْ سِدْرِهْ وِاحْتِطَبْهَا جِفَافِيْ

دَوَّنْت صَوْتِيْ فِيْ وَرَقْ غِصِنْ الاِنْصَافْ

حَتَّى هِبُوْب الْوَقْت تَنْفِضْ عِجَافِيْ

لكِنّ رِيْح الْيَاسْ قَصَّتْ لِيْ أكْتَافْ

انْسَانْ حِمْلِيْ وِالأمَلْ طَاحْ حَافِيْ

كَمّ عَامْ يِرْحَلْ مِنْ سِنِيْنِيْ وَانَا اخَافْ

آغَمِّضْ شْوَيِّهْ وْ حَظِّيْ يِوَافِيْ

حِزِيْن انَا لا بَاسْ يَا ظِلِّيْ تْعَافْ

وِدِّكْ تَلاشَى مِنْ حَيَاتِيْ.. عِوَافِيْ

دَوِّرْ بِدَالِيْ انْسَانْ لاحْلامِهْ ضْفَافْ

وَاصْحَابْ حَوْلِهْ صَدْره إيْوَانْ دَافِيْ

شِفْنِيْ غِرِيْب الذَّاتْ فِيْ بَهْو الاِجْحَافْ

عَابِرْ وِدَاعْ وْصَوْت الاحْبَابْ طَافِيْ..!

حَتَّى فَمَانْ اللّه يَوْم انَّهَا كَافْ

شَقَّوْهَا فِيْ وَجْه إحْتِرَاءَةْ شِغَافِيْ

لِلّه يَا ظِلِّيْ تِبَخَّرْ كِذَا حَافّ

الْحَالْ بُؤْس وْ غَيْم الايَّامْ جَافِيْ

أخَافْ مَا الْقَى لْطُوْل رِجْلِكْ وَلا لْحَافْ

وِالْبِسْك ثَوْبِيْ وْتِمْتِعِضْ مِنْ كِفَافِيْ

خِذْ وِحْدِتِيْ وِاتْرِكْنِيْ مِصْفَرّ الاوْصَافْ

مَحْبُوْس فِيْ عِرْق الْعَنَا وِ الْخِوَافِيْ

تِعِبْت انِشّ الْبَرْد وَ اتْوَهَّمْ أطْرَافْ

شَخْصٍ يْطَمِّنْ ضِيْقِتِيْ وِ ارْتِجَافِيْ

كَافِيْ شِرِبْت الْكَاسْ فَاضِيْ وَانَا جَافّ



وْ مَا بَاقِيْ إلاَّ وِحْدِتِيْ فِيْ ضِفَافِيْ