ت + ت - الحجم الطبيعي

فِيْ مَجْلِسْ الْجَهَّالْ مَا يِصْلَحْ الْبَوْح

الأفْضَلْ أمْشِيْ وَاتْرِكْ الْحَكِيْ كِلِّهْ

مِبْطِيْ وَانَا بِفْجُوْج الاقْفَارْ مَنْصُوْح

يَا سِعْد عَيْنِيْ يَا الرِّجُوْم الْمِطِلِّهْ

وِالأرْض خَضْرَا وِالْهِوَا يَنْعِشْ الرُّوْح

وِالْغَيْم دُوْن الشَّمْس يَرْمِيْ بْظِلِّهْ

غَيْثٍ مِنْ الرَّحْمن بِالأرْض مَطْرُوْح

يِسْعَدْ بِهْ الْمَهْمُوْم وِالْحَمَد لَلّهْ

فِيْه التِّمَشِّيْ يِجْعَلْ الصَّدِرْ مَشْرُوْح



غِسِيْل قَلْب.. يْزِيْل تِسْعِيْن عِلِّهْ

الشِّعِرْ مِثْل الْبَرْق لا بَانْ لِهْ ضَوْح

ضَيْف الْقِصِيْد أقْبَلْ وْ رَاسِيْ مَحَلِّهْ

أسْمَعْ هِدِيْل (الرَّاعِبِيِّهْ) عَلَى الدَّوْح



وْ زَانْ الْمِزَاجْ لْنَفْسِيْ الْمِسْفِهِلِّهْ