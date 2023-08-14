الْعَزِيْز الْمِعْتِلِيْ

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آمَنْت بَاللّه خَالِقْ الإنسْ وِالْجَانْ

رَبِّيْ وْ لا غَيْره عِبَدْتّ وْ دِعَيْتِهْ

هُوْ الْعِزِيْز الْمِعْتِلِيْ سَامِيْ الشَّانْ

وَانَا مَحَلّ النَّقْص كَانِيْ عِصَيْتِهْ

الْوَاحِدْ اللَّى فَارِضٍ خَمْس الارْكَانْ

هُوْ الْغَفُوْر الْحَيّ وَآنَا رِجَيْتِهْ

الْمِقْتِدِرْ يِعْلَمْ بِخَافِيْ وْ مَا بَانْ

يِرْحَمْك لَوْ أنِّكْ بِجَهْلِكْ نِسِيْتِهْ

أرْجُوْه غِفْرَانِهْ وْ عَطْفه الْيَا حَانْ

وَقْت الْحِسَابْ .. وْضَاعْ شَيٍ هِقَيْتِهْ

أنَا دِخِيْلِكْ .. وِانْت فَضْلِكْ وْ الاِحْسَانْ

تَامِنْ بِهْ الْخَايِفْ .. وْبَامْرِكْ عِطَيْتِهْ

ضَيْفٍ عَلَيْك وْجِيْت خَايِفْ وْحَيْرَانْ



أسْأَلْك تَغْفِرْ كِلّ ذَنْبٍ خِطَيْتِهْ

فَاضَتْ دِمُوْع الْعَيْن وَاقُوْل سِبْحَانْ

مِنْ يَفْرِجْ الْكِرْبَاتْ وَآنَا نِصَيْتِهْ

إنْت الْكِرِيْم اللَّى بْفَضْلِه لِنَا عَانْ

وْ يَا سِعْد عَيْن اللَّى بْلِطْفِكْ حِوَيْتِهْ

فِيْ كِلّ يَوْم نْزِيْد ذَنْب ٍ وْنِقْصَانْ

وِتْرَى الْحِظِيْظ اللَّى لْقِرْبِكْ هِدَيْتِهْ

يَا رَبّ تِدْمَحْ كِلّ سَيِّهْ بْغِفْرَانْ

يَا ذَا الْجَلالْ وْ كِلّ عَبْدٍ رِعَيْتِهْ

إنْت الِّذِيْ تَبْعِدْ عَنْ الْقَلْب الاحْزَانْ

وِانْت الْعِلِيْم بْكِلّ شَيّ نِوَيْتِهْ

تَفْرِجْ هِمُوْمٍ سَبِّبَتْ لِيْ بْكِتْمَانْ

مِنْك الْفَرَجْ يَاتِيْ وْ لَوْ مَا احْتِرَيْتِهْ

وْ صَلاةْ رَبِّيْ عَدّ هَمَّالْ الامْزَانْ



عَلَى الرَّسُوْل اللَّى بْرُوْحِيْ فِدَيْتِهْ