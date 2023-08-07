ت + ت - الحجم الطبيعي

يَا الْجِمِيْلِهْ يَا الصِّغِيْره يَا الْغِرِيْره

إنْظِرِيْ حَالَةْ غَرَامْ وْسَالْفَتْهَا

يَوْم اجِيْ لِكْ عِنْدِيْ عْلُوْمٍ كِثِيْره

مَارْ نَظْرَاتْ النِّوَاعِسْ ضَيَّعَتْهَا

مِخْفِي ٍ بِالْقَلْب لِكْ شَوْقٍ وْغِيْره

وْدَمْعِةٍ بِالْعَيْن طَاشَتْ وِفْضَحَتْهَا

فِيْ جِبِيْنِكْ يِظْهَرْ الْمَوْت وْنِذِيْره

نِيَّةْ الْقَتْل الشِّنِيْع مْبَيِّتِتْهَا

إذْبَحَتْنِيْ حَبَّةْ الْخَالْ الْمِثِيْره

وِدِّيْ انِّكْ بَايّ شَي ٍ مِخْفِيِتْهَا

بَسْمِتِكْ بِالْمِخْتَصَرْ بَسْمِهْ خِطِيْره

مِنْ نِظَرْهَا يِشْتِكِيْ مِنْ كَهْرُبَتْهَا

يَا صِغِيْرةْ عِمر فِيْ قَدْرِكْ كِبِيْره

يَا عِنُوْدٍ قَادَتْ الرِّيْم وْتَلَتْهَا

يَا اقْصَرْ طْوَالْ النِّسَا يَا اطْوَلْ قِصِيْره



خَفِّفِيْ سِحْر الْعِيُوْن وْسَلْهِمَتْهَا

مِزْنِةٍ تِلْمَعْ عَلَى شَمْس الظِّهِيْره

كَنَّهَا الْوَضْحَا الشِّنَاحْ بْدَرْهِمَتْهَا

مَهْرِةٍ يَوْم الْعِزَاوِيْ مِسْتِذِيْره



الْحِضَايه شَرَّعَتْ فَوْق رْقُبَتْهَا

دِيْرِةٍ مَا انْتِيْ بِهَا مَا هِيْ بْدِيْره



وْدِيْرِةٍ جِيْتِيْ بْهَا رُوْحِيْ هُوَتْهَا