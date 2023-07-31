رِسَايِلْ الرِّبِيْع

ت + ت - الحجم الطبيعي

تِعِبْت ألْقَى فِيْ عْيُوْنِهْ دِلِيْل وْلِلسِّنِيْن دْرُوْب

وْ هُوْ مِنْ حَيْث مَا سَارْ الزِّمَنْ سَيَّرْ عَلَى بَالِيْ

تِجَمَّلْ فِيْ رِسَايِلْه الرِّبِيْع وْكَفّهْ الْمَخْضُوْب

وْ يِشْهَدْ لِيْ عَلَى شَرْهَةْ خِرِيْفِهْ غِصْنِيْ الْبَالِيْ

مَعِيْ (بُوْكَيْه مِنْ وَرْد) وْسِوَالِيْف وْعَتَبْ وِذْنُوْب



تِضَمِّدْ فِيْ حَقِيْبَةْ رِحْلِتِيْ وِتْجَدِّدْ آمَالِيْ

وْ مَعِيْ قَلْب وْقِلُوْب الْعَاشِقِيْن أصْلاً مَهِيْ بِقْلُوْب

كِثِرْ مَا لافْهَا بَرْد الْحَنِيْن وْ لاهِبْ الصَّالِيْ

شِبِيْهَةْ لاَخْضَرْ (الإسْفِنْج) مِتْعَدِّدْ بَلَلْ وِثْقُوْب

لِكِلّ السَّائِلِيْن الْحِبْر وِالْمَا وِالْفَمْ الْحَالِيْ

وْ رَغَمْ كِلّ الْهَدَايَا لا مَعِيْ مَوْعِدْ وْ لا مَحْبُوْب



تَخَيَّلْ قَلْبِيْ وْ(بُوْكَيْه وَرْد) وْ مَا لِقَتْ غَالِيْ..!

يَالَيْت الْعِطِرْ فِيْ الأحْمَرْ مِنْ ثْيَابه أوْ ايَّةْ ثَوْب



يْخَبِّرْ خَاطِرْ الْمَحْرُوْم كَيْف الْخَاطِرْ السَّالِيْ

وْ لَيْتِيْ كِلِّمَا يَمَّمْت مِنْ ذِيْك الدِّيَارْ جْنُوْب



لِقَيْت اللَّى مَعَ كِثْر الْغِيَابْ يْظِلّ فِيْ بَالِيْ