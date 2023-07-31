شعر: أحمد الويمني

رِسَايِلْ الرِّبِيْع

التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

تِعِبْت ألْقَى فِيْ عْيُوْنِهْ دِلِيْل وْلِلسِّنِيْن دْرُوْب

                    وْ هُوْ مِنْ حَيْث مَا سَارْ الزِّمَنْ سَيَّرْ عَلَى بَالِيْ

تِجَمَّلْ فِيْ رِسَايِلْه الرِّبِيْع وْكَفّهْ الْمَخْضُوْب

                    وْ يِشْهَدْ لِيْ عَلَى شَرْهَةْ خِرِيْفِهْ غِصْنِيْ الْبَالِيْ

مَعِيْ (بُوْكَيْه مِنْ وَرْد) وْسِوَالِيْف وْعَتَبْ وِذْنُوْب

                    تِضَمِّدْ فِيْ حَقِيْبَةْ رِحْلِتِيْ وِتْجَدِّدْ آمَالِيْ

وْ مَعِيْ قَلْب وْقِلُوْب الْعَاشِقِيْن أصْلاً مَهِيْ بِقْلُوْب

                    كِثِرْ مَا لافْهَا بَرْد الْحَنِيْن وْ لاهِبْ الصَّالِيْ

شِبِيْهَةْ لاَخْضَرْ (الإسْفِنْج) مِتْعَدِّدْ بَلَلْ وِثْقُوْب

                    لِكِلّ السَّائِلِيْن الْحِبْر وِالْمَا وِالْفَمْ الْحَالِيْ

وْ رَغَمْ كِلّ الْهَدَايَا لا مَعِيْ مَوْعِدْ وْ لا مَحْبُوْب

                    تَخَيَّلْ قَلْبِيْ وْ(بُوْكَيْه وَرْد) وْ مَا لِقَتْ غَالِيْ..!

يَالَيْت الْعِطِرْ فِيْ الأحْمَرْ مِنْ ثْيَابه أوْ ايَّةْ ثَوْب

                    يْخَبِّرْ خَاطِرْ الْمَحْرُوْم كَيْف الْخَاطِرْ السَّالِيْ

وْ لَيْتِيْ كِلِّمَا يَمَّمْت مِنْ ذِيْك الدِّيَارْ جْنُوْب

                    لِقَيْت اللَّى مَعَ كِثْر الْغِيَابْ يْظِلّ فِيْ بَالِيْ

طباعة Email
↑ أعلى