اللَّيْل الْمَهْزُوْم

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يا صَاحِبِيْ لِمْعَاتَبِيْ مَا انْت مِحْتَاجْ

وَانَا بَعَدْ مَانِيْ فْــ.. حَاجَةْ عِتَابِكْ

بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ وَاصْله نِقْطَةْ إحْرَاجْ

لا هِيْ مِنْ حْسَابِيْ وْ لا مِنْ حِسَابِكْ

نِقْطَهْ عَلَيْهَا وَقِّفَتْ بَعْض الافْوَاجْ

وَالْفَيْن نِقْطَهْ مِنْ وَرَاهَا تِشَابِكْ

مَا قِلْت لِكْ نُوْش السِّمَا ذَاتْ الابْرَاجْ

وْ لا قِلْت: وِشْ خَطّ الْقَلَمْ فِيْ كِتَابِكْ

إنْتِهْ بِصِيْر وْ لِكْ طِرِيْقه وْمِنْهَاجْ

وِالزَّرْع زَرْعِكْ وِالْمِطَرْ مِن سَحَابِكْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تَنْتِظِرْ لَحْظَةْ إفْرَاجْ



وَاللّه مَا تَاصَلْك وِتْدِقّ بَابِكْ

قَامُوْس فِكْرِيْ وَيْن مَا ارُوْح ثَجَّاجْ



يِقْطَعْ ظُمَايْ وْ لا يِهِمّ ارْتِيَابِكْ

وِانْ شِفْتِنِيْ حِيْن أهْزِمْ اللَّيْل بِسْرَاجْ



وَاكْرِمْ حِضُوْرِكْ وَامْدَحِكْ فِيْ غِيَابِكْ

هذَا وِفَا .. مَا لِلْوِفَا بَابْ وِسْيَاجْ



وَاللّه يِكَثِّرْ خَيْر حَضْرَةْ جَنَابِكْ