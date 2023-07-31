شعر: ردّة السفياني

اللَّيْل الْمَهْزُوْم

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يا صَاحِبِيْ لِمْعَاتَبِيْ مَا انْت مِحْتَاجْ

                 وَانَا بَعَدْ مَانِيْ فْــ.. حَاجَةْ عِتَابِكْ

بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ وَاصْله نِقْطَةْ إحْرَاجْ

                 لا هِيْ مِنْ حْسَابِيْ وْ لا مِنْ حِسَابِكْ

نِقْطَهْ عَلَيْهَا وَقِّفَتْ بَعْض الافْوَاجْ

                 وَالْفَيْن نِقْطَهْ مِنْ وَرَاهَا تِشَابِكْ

مَا قِلْت لِكْ نُوْش السِّمَا ذَاتْ الابْرَاجْ

                 وْ لا قِلْت: وِشْ خَطّ الْقَلَمْ فِيْ كِتَابِكْ

إنْتِهْ بِصِيْر وْ لِكْ طِرِيْقه وْمِنْهَاجْ

                 وِالزَّرْع زَرْعِكْ وِالْمِطَرْ مِن سَحَابِكْ

وِالْكِلْمِهْ اللَّى تَنْتِظِرْ لَحْظَةْ إفْرَاجْ

                 وَاللّه مَا تَاصَلْك وِتْدِقّ بَابِكْ

 

قَامُوْس فِكْرِيْ وَيْن مَا ارُوْح ثَجَّاجْ

                 يِقْطَعْ ظُمَايْ وْ لا يِهِمّ ارْتِيَابِكْ

وِانْ شِفْتِنِيْ حِيْن أهْزِمْ اللَّيْل بِسْرَاجْ

                 وَاكْرِمْ حِضُوْرِكْ وَامْدَحِكْ فِيْ غِيَابِكْ

هذَا وِفَا .. مَا لِلْوِفَا بَابْ وِسْيَاجْ

                 وَاللّه يِكَثِّرْ خَيْر حَضْرَةْ جَنَابِكْ

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