ت + ت - الحجم الطبيعي

هِبّ يَا بَعْض الطِّوَارِيْ وْ يَا بَعْض الْهِجُوْس

تِدْفَعْ النَّفْس لْشِجَنْهَا وْ هِيْ مَا وِدَّهَا

مِنْ ضِمَنْ دِنْيَا الْعَنَا حَطِّتِهْ بَيْن الضِّرُوْس

لا تِثِقْ فِيْهَا وْلكِنْ لا تَاقِفْ ضِدَّهَا

قَبِلْ تِصْبَحْ عِبْره وْقِصِّتِكْ تُوْخَذْ دِرُوْس



لا تِجِيْ فِيْ وَجْهَهَا وِانْت مَانْت بْقَدَّهَا

شَيّ يُوْخَذْ بِالْمَحَايَلْ وْ شَي ٍ بِالْفِلُوْس

وْ شَيّ يُوْخَذْ بِالْمِصَاقَلْ وْ شَيٍ بِالدَّهَا

كِلّ رُوْس الْخَلْق فِيْ هَيِّنْ الأيَّامْ رُوْس

لَيْن صَلْفَاتْ اللِّيَالِيْ تِبَيِّنْ جِدَّهَا

ذَاخِرِيْنٍ ضِحْكَةْ السِنّ لِلْيَوْم الْعِبُوْس

كِلّ مَا وِصْلَتْ صِرُوْف الْحَيَاةْ آشِدَّهَا

ذَا قِدَرْنَا نَصْبِرْ وْتِقْتِدِيْ فِيْنَا النِّفُوْس

وْ لا اقْتِدَتْ فِيْك الْعَرَبْ لا تِزَعْزِعْ .. قَدَّهَا

نَدْرِي إنْ بَقْعَا مَا عَادَتْ مِثِلْ مِبْطِيْ عِرُوْس

لَوْ جِدِيْلَتْهَا لَنَا كِلّ يَوْم تْكِدَّهَا

مَاسْكِيْنٍ (شَعْرَةْ مْعَاوْيه) لَوْ هِيْ مِلُوْس

نَوْب نَرْخِيْهَا تَغَافِلْ وْنَوْب نْشِدَّهَا

إنْ كِتَمْنَا كِلْمَةْ الْحَقّ نِبْلَعْ حَدّ مُوْس



وِ انْ نِطَقْنَاهَا جَرَحْنَا عِزِيْز بْحَدَّهَا..!