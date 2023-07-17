ت + ت - الحجم الطبيعي

الْعِمِرْ طَرْفَةْ عَيْن أوْ غَفْوَةْ نْعَاسْ

وِالْوَعْد مَا يِخْلَفْ وْ فِيْ اللَّوْح مَثْبُوْت

وِالصَّالِحَاتْ بْوِحْدَةْ اللَّحْد جِلاَّسْ

وْمِنْ يَظْفِرْ بْجِلاَّسْ الِاحْسَانْ مَبْخُوْت

أعُوْذ بِالرَّحْمن مِنْ كِلّ وِسْوَاسْ

وَاسْتَغْفِرْ اللّه مِنْ قَبِلْ فَايِتْ الْفَوْت

لَوْ تِنْقِسِمْ مَا بَيْن الاحْبَابْ الانْفَاسْ

قَاسَمْتِهُمْ رُوْحِيْ مِثِلْ قِسْمَةْ الْقُوْت

جَبْر الْخُوَاطِرْ لِيْ طِبِيْعِهْ مِنْ السَّاسْ

مَا يِنْشِرِحْ بَالِيْ وْ فِيْ الرَّبِعْ مَكْبُوْت

مِنْ سَارْ بِالْمَعْرُوْف فِيْ حَاجَةْ النَّاسْ

يِلْقَى الْعِيُوْن دْيَارْ وِالْخِطَّرْ بْيُوْت

يَالَيْتِنِيْ مِصْبَاحْ فِيْ عَتْمَةْ الْيَاسْ

وِالاَّ عَلَى دَرْب الأمَلْ مِسْك مَفْتُوْت

وْيَالَيْتِنِيْ لِلنَّاسْ قِطْعه مِنْ الْمَاسْ



مِنْ يَوْم مِيْلادِيْ إلَى سَكْرَةْ الْمَوْت