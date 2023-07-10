الذَّرَى وِالْبَرْد

ت + ت - الحجم الطبيعي

خَلّ لَيْلِيْ يَاخِذْ الشَّوْق مِنْك بْأوَّله

بَاجْلِسْ آعِيْد التِّفَاصِيْل وَافْهَمْ وِشْ جَرَى

دَارِيْ انِّيْ بَاسْهَرْ اللَّيْل هذَا بَاكْمَله

لا تِفقَّدْ نِصْفِيْ اللَّى مَعْ الْمَاضِيْ سَرَى

شِفْت فِيْ عْيُوْنِكْ كَلامٍ بِحَاجَةْ تَكْمِلِهْ

يِنْفِهِمْ وِيْبِيْن وِيْحَسّ فِيْه وْيِنْقَرَا

مَا وَرَايْ إلاَّ النِّوَى اللَّى يِصُوْغ الأسْئِلِهْ

كِلّ مَا مَرَّيْت فِيْ الْبَالْ عَنْك اللّه دَرَى

وَضْعِنَا مَانِيْ بَاعَرْفه وْلانِيْ بَاجْهَلِهْ

فِيْه صِدْقٍ مَا يْعَيَّنْ وْجَرْحٍ مَا بَرَى

الْمِشَاعِرْ يَوْم كَانَتْ عَلَى يَمْنَى الْوَلَهْ

جَابِتِكْ ضَيْفٍ يْقَلَّطْ مِنْ الْحِدْب وْ وَرَا

لا اتِّصَنَّعْ دَمْع فَرْقَا وْفَحْوَى مِشْكِلِهْ

الْمِفَارَقْ بَعْض الاحْيَانْ جَرْحٍ يِنْشَرَى

لا بِغَيْت الْبِعْد حَزِّمْ ضِلُوْعِكْ .. وِازْهَلِهْ



لا تِبَاتْ إلاَّ عِيُوْنٍ مْوَالِفْهَا الْكَرَى

رِحْ مَرَاحْ اللَّى مَا يَرْجُوْن مِعْوَادِهْ هَلِهْ

لا تِعَوِّدْ وِاتِّجَاهَلْك وِعْيُوْنِكْ تَرَى

إخْتَرْ أيَّةْ بَيْت خَلِّهْ شِعَارْ الْمَرْحَله



مَا عَلَى بَرْد الْمِشَاعِرْ مِنْ الذِّكْرَى ذَرَى