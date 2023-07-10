ت + ت - الحجم الطبيعي

تِرَاقِبْك الْعِيُوْن اللَّى تِحِبِّكْ وِالْمِحِبّ يْخَافْ

وَانَا مَا الُوْمهم خَوْفٍ عَلَيْك مْن الْحَسَدْ وِالْغِلّ

مَعْ انِّيْ لَوْ تِكَلَّمْت بْحِيَادِيِّهْ عَنْ الإنْصَافْ

مِنْ الْوَاجِبْ عَلَيْهُمْ يَفْرِشُوْن الأرْض وَرْد وْ فِلّ

هُمْ اللَّى ما يِبَوْن النَّاسْ تِجْرَحْ قَلْبِكْ الْمِيْلافْ

وانَا اللَّى بَانِيْ آمَالِهْ عَلَى مَوْعِدْ لِقَاكْ .. وْ زَلّ..!

عَسَى ظَلْمَا مِشَاوِيْر الْمِوَاصَلْ وِالشِّعُوْر الْجَافّ

فِدَا وَجْهٍ مَا غَطَّى نُوْره إلاَّ شَعْرِكْ الْمِبْتَلّ

جِمَعْ رَبِّيْ مِشَاعِرْنَا الرِّقِيْقِهْ عِنْد وَزْن وْ قَافْ



مِثِلْ مَا يِجْتِمِعْ فِيْ وَجْهِكْ الأخَّاذْ شَمْس وْ ظِلّ

شِعُوْرِيْ يَوْم أحِسّ إنّ النِّصِيْب أقْوَى مِنْ الأهْدَافْ

شِعُوْر اللَّى تِصِيْبِهْ فِيْ الضِّلُوْع رْصَاصَةْ الْمِحْتَلّ

يَا مَنْسُوْع الْجِدِيْل .. الْجَرْح لا يِسْمَعْ وْ لا يِنْشَافْ

إذَا فِيْ خَاطِرِكْ تِجْرَحْنِيْ إجْرَحْنِيْ.. تَرَاكْ بْحِلّ

أنَا مَهْمَا نِقَلْت مْن الْحِمُوْل اللَّى مَا هِيْ بِخْفَافْ

أشُوْفِكْ (حِلْم) لا يِعْلَى عَلَيْه وْ لِغْز مَا لِهْ حَلّ

مَعْ انّ النَّاسْ مِنْ حَوْلِكْ كِثِيْر وْ لا عَلَيْك خْلافْ



يِرَاوِدْنِيْ شِعُوْر .. إنِّك حَبِيْبِيْ .. يَا حَبِيْب الْكِلّ..!