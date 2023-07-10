شعر: عبداللّه السراهيد

الْحَسَدْ وِالْغِلّ

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تِرَاقِبْك الْعِيُوْن اللَّى تِحِبِّكْ وِالْمِحِبّ يْخَافْ

                     وَانَا مَا الُوْمهم خَوْفٍ عَلَيْك مْن الْحَسَدْ وِالْغِلّ

مَعْ انِّيْ لَوْ تِكَلَّمْت بْحِيَادِيِّهْ عَنْ الإنْصَافْ

                    مِنْ الْوَاجِبْ عَلَيْهُمْ يَفْرِشُوْن الأرْض وَرْد وْ فِلّ

هُمْ اللَّى ما يِبَوْن النَّاسْ تِجْرَحْ قَلْبِكْ الْمِيْلافْ

                    وانَا اللَّى بَانِيْ آمَالِهْ عَلَى مَوْعِدْ لِقَاكْ .. وْ زَلّ..!

عَسَى ظَلْمَا مِشَاوِيْر الْمِوَاصَلْ وِالشِّعُوْر الْجَافّ

                    فِدَا وَجْهٍ مَا غَطَّى نُوْره إلاَّ شَعْرِكْ الْمِبْتَلّ

جِمَعْ رَبِّيْ مِشَاعِرْنَا الرِّقِيْقِهْ عِنْد وَزْن وْ قَافْ

                    مِثِلْ مَا يِجْتِمِعْ فِيْ وَجْهِكْ الأخَّاذْ شَمْس وْ ظِلّ

 

شِعُوْرِيْ يَوْم أحِسّ إنّ النِّصِيْب أقْوَى مِنْ الأهْدَافْ

                    شِعُوْر اللَّى تِصِيْبِهْ فِيْ الضِّلُوْع رْصَاصَةْ الْمِحْتَلّ

يَا مَنْسُوْع الْجِدِيْل .. الْجَرْح لا يِسْمَعْ وْ لا يِنْشَافْ

                    إذَا فِيْ خَاطِرِكْ تِجْرَحْنِيْ إجْرَحْنِيْ.. تَرَاكْ بْحِلّ

أنَا مَهْمَا نِقَلْت مْن الْحِمُوْل اللَّى مَا هِيْ بِخْفَافْ

                    أشُوْفِكْ (حِلْم) لا يِعْلَى عَلَيْه وْ لِغْز مَا لِهْ حَلّ

مَعْ انّ النَّاسْ مِنْ حَوْلِكْ كِثِيْر وْ لا عَلَيْك خْلافْ

                    يِرَاوِدْنِيْ شِعُوْر .. إنِّك حَبِيْبِيْ .. يَا حَبِيْب الْكِلّ..!

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