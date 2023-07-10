شعر: عبداللّه السراهيد
الْحَسَدْ وِالْغِلّ
تِرَاقِبْك الْعِيُوْن اللَّى تِحِبِّكْ وِالْمِحِبّ يْخَافْ
وَانَا مَا الُوْمهم خَوْفٍ عَلَيْك مْن الْحَسَدْ وِالْغِلّ
مَعْ انِّيْ لَوْ تِكَلَّمْت بْحِيَادِيِّهْ عَنْ الإنْصَافْ
مِنْ الْوَاجِبْ عَلَيْهُمْ يَفْرِشُوْن الأرْض وَرْد وْ فِلّ
هُمْ اللَّى ما يِبَوْن النَّاسْ تِجْرَحْ قَلْبِكْ الْمِيْلافْ
وانَا اللَّى بَانِيْ آمَالِهْ عَلَى مَوْعِدْ لِقَاكْ .. وْ زَلّ..!
عَسَى ظَلْمَا مِشَاوِيْر الْمِوَاصَلْ وِالشِّعُوْر الْجَافّ
فِدَا وَجْهٍ مَا غَطَّى نُوْره إلاَّ شَعْرِكْ الْمِبْتَلّ
جِمَعْ رَبِّيْ مِشَاعِرْنَا الرِّقِيْقِهْ عِنْد وَزْن وْ قَافْ
مِثِلْ مَا يِجْتِمِعْ فِيْ وَجْهِكْ الأخَّاذْ شَمْس وْ ظِلّ
شِعُوْرِيْ يَوْم أحِسّ إنّ النِّصِيْب أقْوَى مِنْ الأهْدَافْ
شِعُوْر اللَّى تِصِيْبِهْ فِيْ الضِّلُوْع رْصَاصَةْ الْمِحْتَلّ
يَا مَنْسُوْع الْجِدِيْل .. الْجَرْح لا يِسْمَعْ وْ لا يِنْشَافْ
إذَا فِيْ خَاطِرِكْ تِجْرَحْنِيْ إجْرَحْنِيْ.. تَرَاكْ بْحِلّ
أنَا مَهْمَا نِقَلْت مْن الْحِمُوْل اللَّى مَا هِيْ بِخْفَافْ
أشُوْفِكْ (حِلْم) لا يِعْلَى عَلَيْه وْ لِغْز مَا لِهْ حَلّ
مَعْ انّ النَّاسْ مِنْ حَوْلِكْ كِثِيْر وْ لا عَلَيْك خْلافْ
يِرَاوِدْنِيْ شِعُوْر .. إنِّك حَبِيْبِيْ .. يَا حَبِيْب الْكِلّ..!