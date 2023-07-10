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حَدَّتْنِيْ ظْرُوْفِيْ عَلَى بَعْض الْبِشَرْ وَانَا الْعِفِيْف

اللَّى يِعِيْش وْعِزِّتِهْ فَوْق الظِّرُوْف وْ نَابْهَا

لَوْ قَطَّعَتْنِيْ مَا لِقَتْ فِيْ جِعْبِتِيْ مِقْدَارْ زَيْف

أنْقَى مِنْ الْمَايْ الزِّلالْ النِيِّهْ .. وْ تِرْحَابْهَا

رَاقِيْ شِعُوْر وْ دَاخِلِيْ قَلْبٍ مِنْ الْغِيْره نِظِيْف

حَسْبِيْ عَلَى اللَّى أشْعَلْ الْغِيْره وْ فَكّ أبْوَابْهَا

مِنْ كِثِرْ مَا اخَافْ السِّقُوْط تْهِزِّنِيْ رِيْح الْخِرِيْف

وِالْكِلْمِهْ اللَّى مَا لْهَا وَالِيْ أحَسْب حْسَابْهَا

وَانَا مِثِلْ كِلّ الْبِشَرْ لِيْ فِكِرْ وِاحْسَاسٍ رِهِيْف



حَسَّاسْ لكِنْ زَلَّةْ الصَّاحِبْ أعَدْل نْصَابْهَا