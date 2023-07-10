زَلَّةْ الصَّاحِبْ

شعر: مريم الزهراني
زَلَّةْ الصَّاحِبْ
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حَدَّتْنِيْ ظْرُوْفِيْ عَلَى بَعْض الْبِشَرْ وَانَا الْعِفِيْف
اللَّى يِعِيْش وْعِزِّتِهْ فَوْق الظِّرُوْف وْ نَابْهَا
لَوْ قَطَّعَتْنِيْ مَا لِقَتْ فِيْ جِعْبِتِيْ مِقْدَارْ زَيْف
أنْقَى مِنْ الْمَايْ الزِّلالْ النِيِّهْ .. وْ تِرْحَابْهَا
رَاقِيْ شِعُوْر وْ دَاخِلِيْ قَلْبٍ مِنْ الْغِيْره نِظِيْف
حَسْبِيْ عَلَى اللَّى أشْعَلْ الْغِيْره وْ فَكّ أبْوَابْهَا
مِنْ كِثِرْ مَا اخَافْ السِّقُوْط تْهِزِّنِيْ رِيْح الْخِرِيْف
وِالْكِلْمِهْ اللَّى مَا لْهَا وَالِيْ أحَسْب حْسَابْهَا
وَانَا مِثِلْ كِلّ الْبِشَرْ لِيْ فِكِرْ وِاحْسَاسٍ رِهِيْف
حَسَّاسْ لكِنْ زَلَّةْ الصَّاحِبْ أعَدْل نْصَابْهَا