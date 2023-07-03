صَحْوَةْ الْوَاقِعْ

المصدر: شعر: زايد الرويس

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يَا ذَا الْغِرِيْب اللَّى جِرُوْحِكْ مَنَافِيْك

مَا لِكْ وَطَنْ يِسْتَوْعِبْ أحْلامْ دِنْيَاكْ

عِمْرِكْ تِسَرَّبْ مِنْ سِنِيْنِهْ لِيَالِيْك

وْ مَا عَادْ تَدْرِيْ وَيْن.. أوْ كَيْف وَدَّاكْ

مِنْ وَاقِعِكْ أحْلامْ قَلْبِكْ تِصَحِّيْك

عَلَى السِّوَادْ اللَّى مِنْ سْنِيْن صَحَّاكْ

كَنِّكْ تِقُوْل لْحِزْنِكْ: اللّه يْخَلِّيْك

شِفْ لِكْ أحَدْ غَيْرِيْ وَانَا اوْعِدْك مَا انْسَاكْ

فِيْ وِحْدِتِكْ مَا غَيْر حِزْنِكْ يِسَلِّيْك

مِوَاجِعِكْ تَكْتِبْك وِالْحِزِنْ يِقْرَاكْ

مَا بَيْنِكْ وْبَيْنِكْ أغَانِيْك تِغْنِيْك

لَوْ الْفَرَحْ مَا عِمْره فْــ.. يَوْم غَنَّاكْ

وِحِيْد تَشْعِلْك الدِّقَايِقْ وْتَطْفِيْك

مَنْسِيْ.. تِدَوِّرْ فِيْ عِيُوْنِكْ خِطَايَاكْ

إحْسَاسِكْ انِّكْ صِرْت مَا عِدْت تَعْنِيْك

يِجْعَلْك مَا تِحْرِصْ إذَا ضِعْت تِلْقَاكْ

مَرَّاتْ.. رِشْدِكْ لِلضَّلالِهْ يِوَدِّيْك

وْمَرَّاتْ غَيِّكْ هُوْ طِرِيْقِكْ لِلاِدْرَاكْ

يَاسِكْ.. أمَلْك إنِّكْ تَحَقِّقْ أمَانِيْك

أمَلْك.. يَاسِكْ فِــ.. ابْتِسَامَةْ مْحَيَّاكْ

حَتَّى وْ لَوْ ضِحْكَتْك لَحْظَهْ تِدَارِيْك

مَا لِلشِّقِيْ غَيْر الشِّقَا أرْض وَافْلاكْ

وْ يَا شِيْنها لا صَارَتْ أرْضِكْ مَنَافِيْك

غِرِيْب فِيْ أرْضِكْ وْنَاسِكْ وْدِنْيَاكْ..!