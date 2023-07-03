المصدر: شعر: سيف السَّعْدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بَدْر الْمِفَالِيْ وِالسِّكِيْنِهْ

زَارْ الصَّخَبْ وِاللَّيْل وَاشِيْ..!

يِتْنَفَّسْ عْطُوْر الْمِدِيْنِهْ

مَا بَيْن الابْرَاجْ النِّوَاشِيْ

مِنْ سِكَّرَهْ وْمِنْ مِلْح زَيْنِهْ

قَيَّدْ خِطَايْ.. وْظَلّ مَاشِيْ

وَانَا لاَجِلْ غِرْيَافْ لِيْنِهْ

مَدَّيْت لِهْ فِيْ الدَّرْب جَاشِيْ

عِشْرَةْ عِطِرْ بَيْنِيْ وْبَيْنِهْ

بَيْن انْبَهَارِيْ وِانْدَهَاشِيْ

قَلْبِيْ مِثِلْ خَاتِمْ يِمِيْنِهْ

مِنْ عَهْد لِبَّاسْ (الْكُوَاشِيْ)

فِيْ خَاطِرِيْ صِيْغِهْ ثِمِيْنِهْ

وِقْمَاشْ مِنْ نَقْوَةْ قْمَاشِيْ

لكِنْ إذَا وَافَيْت عَيْنِهْ

دَمَّيْت فِيْ بَحْر التَّلاشِيْ..!