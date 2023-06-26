جَرْح الْعَامْ

المصدر: شعر: جابر البطحي

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لا تِبَيِّنْ لِيْ الدَّمْعِهْ يَا قَطْر النِّدَى

وِالْتِفِتْ لِلْوِدَاعْ إنْ كَانْ حِزْنِكْ كِفَاكْ

دَمْعَةْ الطِّيْب فِيْ عَيْن اللِّيَالِيْ رِدَى

إخْذ مِنِّيْ دِفَا الأيَّامْ.. وَاللّه مَعَاكْ

خَانِكْ الْبِعْد مِنْ قِرْبِيْ وْطَالْ الْمِدَى

وْجِيْت تِسْتَرْجِعْ الْمَاضِيْ وْتَسْبِقْ خِطَاكْ

يَا حَبِيْبِيْ.. وِقَفْ بَيْنِيْ وْبَيْنِكْ صِدَى

وِانْت صَوْتٍ يِنَادِيْنِيْ وْ لا اسْمَعْ صِدَاكْ

كِلّ جَرْحٍ يِطِيْب بْخَاطِرِيْ.. مَا عَدَا

جَرْحِيْ الْعَامْ فِيْ بِعْدِكْ وْلَيْلَةْ جِفَاكْ

كِنْت أشُوْفِكْ وَاحِسّ إنّ الْفِرَاقْ إبْتِدَا

يَوْمها الشَّوْق جَابِكْ وِالْمِوَادَعْ خَذَاكْ

لَيْه أعَذْرِكْ وَانَا فِيْ الْحِبّ مَا لِيْ جِدَى

لَيْه أعَاتِبْك وِانْت اللَّى جَرَحْنِيْ خَطَاكْ

مَاتَتْ أكْثَرْ طُمُوْحَاتِيْ وْرَاحَتْ سِدَى

شِفْت وِشْلَوْن أخَذْ مِنِّيْ الزِّمَانْ وْعِطَاكْ

يَمْكِنْ يْزُوْل حِزْنِيْ وِالشِّعُوْر يْهَدَا

وَاتْرِكْ الْحِلْم وَالْقَى حِلْم غَيْرِهْ هِنَاكْ