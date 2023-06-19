الشَّر الْمَدْفُوع

المصدر: شعر: فيصل القاضي

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بَعَدْ ثَلاثْ سْنِيْن وِالْوَصِلْ مَقْطُوْع

رَاجِعْ تِظِنّ الْعِذر يَمْحِيْ التِّمَادِيْ..!

لَيْه انْتِظَرْت سْنِيْن ثُم جِيْت بِدْمُوْع

وِتْقُوْل عَذَّبْك الْمِدَى فِيْ بِعَادِيْ

مَا قِلْت لِكْ تِرْحَلْ وْ لا قِلْت مَمْنُوْع

اللّه خَلَقْنِيْ مَا اتَرَجَّى وَانَادِيْ

وَيْنِكْ وَانَا ادَوِّرْ عَلَى حِجَّةْ رْجُوْع

يَوْم اشْتِيَاقِيْ كَانْ يِجْرَحْ سِهَادِيْ

مَا لِلْحَنِيْن بْخَاطِرِيْ صَوْت مَسْمُوْع

وْ لا بْنَهَارِيْ لِكْ شِرُوْق إعْتِيَادِيْ

الْحَيْن مَا لِكْ فِيْ دِجَى لَيْلِيْ شْمُوْع

وْ لا حِرُوْف أسْمِكْ تِجُوْل بْفُؤَادِيْ

مَا عَادْ حِبِّكْ فِيْ حَشَا الْحِلْم مَزْرُوْع

خَلاصْ مَا لِكْ حَقّ تَاخِذْ حَصَادِيْ

مِثْلِكْ مِثِلْ حَاكِمْ عَنْ الْعَرْش مَخْلُوْع

لِكْ عَهْد لكِنْ صِرْت هَالْحِيْن عَادِيْ

مَا عِدْت مِتْضَايِقْ وْ لا عِدْت مَوْجُوْع

قَبِلْ سِنِهْ بِالضَّبْط وَقَّفْ حِدَادِيْ

إرْجَعْ مَحَلِّكْ مَا بِيِشْفَعْ لِكْ خْضُوْع

لا تِرْتِجِيْ شَيٍ مِنْ الْعَامْ غَادِيْ

إرْجَعْ مَحَلِّكْ صِرْت لِيْ شَرّ مَدْفُوْع

مِنْ عِفْت دَرْبِكْ صَارْ عِمْرِيْ حِيَادِيْ