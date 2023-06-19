كِفُوْف الرِّيْح

كِفُوْف الرِّيْح
مِنْ حِطَامْ الذَّاكره وِالْوَاقِعْ الأكْثَرْ غَرَابه
لِلْحَنِيْن اللَّى تِمَرْجَحْ بَيْن عَيْنِكْ وِ الأيَادِيْ
لِلْأَمَانْ اللَّى أحِسِّهْ كِلّ مَا شِفْت السَّحَابه
لِلطِّرِيْق اللَّى يِوَدِّيْنِيْ عَلَى شَارعْ بِلادِيْ
عَنْ سُؤَالٍ لَيْن هذَا الْيَوْم مَا اقْنَعْنِيْ جِوَابه
عَنْ غِمُوْض الْوَقْت وِ الأحْلامَ عَنْ غِصَّةْ فُؤَادِيْ
قِلْت أبَخْرِجْ مِنْ مِكَانٍ مِمْتِلِيْ حِزْن وْ كَآبه
وآتِمَاهَى مَعْ كِفُوْف الرِّيْح عَنْ عَتْمَةْ سُوَادِيْ
وَ اعْبِرْ الدَّرْب الْعِتِيْم اللَّى مِنْ اوَّلْ كِنْت أهَابه
لَيْن يِغْتَالْ الضِّيَا ظَلْمَاكْ يَا لَيْل التِّمَادِيْ
يَمْكِنْ ألْقَى لِلسُّؤَالْ اللَّى مْحَيِّرْنِيْ إجَابه
وَ آتَحَرَّرْ وَ ارْتِحِلْ وَ احْيَا وَ اهِيْم بْكِلّ وَادِيْ
لانِّكْ أكْثَرْ شَخْص كِنْت آخَافْ جِدَّاً مِنْ غِيَابه
وَ اكْثَرْ أكْثَرْ شَخْص كَانْ يْقُوْل: مَنْت انْسَانْ عَادِيْ..!