المصدر: شعر: سلطان بن بتلاء

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قَالْ لِيْ: لَوْ جَتْك فِرْصَهْ تِفَتِّشْ بِالْقِلُوْب

قِلْت لِهْ: لَوْ جَاتِنِيْ صِدْق مَا فَتَّشْتها

خَلِّنِيْ مِرْتَاحْ آصَادِقْ عِدُوْ وَاسْمَعْ كِذُوْب

إتْرِكْ الْعَالَمْ (تِمَثِّلْ).. وَرَاكْ أبْلَشْتها..؟!

دَامِنِيْ لا جِيْت غَالِيْ مْقَدَّرْ وِمْحَسُوْب

قِيْمِتِيْ (خَلْف الْكِوَالِيْس) مَا نَبَّشْتها

لَوْ بَارَاقِبْ كِلّ هَرْجَةْ قُفَا مِنْ كِلّ صَوْب

عِشْت عِيْشَتْهُمْ وَانَا عِيْشِتِيْ مَا عِشْتها

طَلْقِةٍ مَا صَوِّبَتْنِيْ بَتِقْلَعْهَا الْهِبُوْب

طَايْشِهْ.. وِالْيَا تِجَاهَلْتَهَا طَيَّشْتها

التَّغَاضِيْ وِالتَّرَوِّيْ يِعَيِّشْك مْهَيُوْب

وِالصِّغَارْ تْزِيْدَهَا قَدِرْ لا نَاقَشْتها

الْحِسَدْ وِالْحِقْد وِالْبِغْض وِالْغِيْرِهْ تِذُوْب

مِنْ قِلُوبٍ مَا تِدَانِيْك لا هَمَّشْتها

آكِلَةْ لَحْم الْبِشَرْ نَاسْ جَوْعَانِهْ ذِنُوْب..!

آكِلِيْن الْيَا تِضَايَقْت وِانْ طَنَّشْتها

دَامْ مَا فِيْ يْدَيْنَهَا لا شِرُوْق وْ لا غِرُوْب

خَلّ نَفْسِكْ فِيْ تَغَاضِيْك ضَافٍ بِشْتها