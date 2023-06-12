مَحَطَّةْ حَنِين

المصدر: شعر: فاطمة ناصر

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طَافْ مِنْ عِمْر الاحْلامْ الْقِدِيْمِهْ سِنِيْن

وِ انْهِزَعْ غِصْنِيْ الْوَارِفْ وْ مَرّ الْغُمَامْ

مَا هِقَيْت الأمَانِيْ لِلْعِمِرْ مَا تِعِيْن

لَيْن ذَابَتْ وَرَا تَلْوِيْحَةْ الإنْهِزَامْ

كِلّ حَاجِهْ لَهَا ذِكْرَى.. مَحَطَّةْ حَنِيْن

بَيْن دَمْع الظِّنُوْن وْ تَمْتِمَاتْ الْكَلامْ

وَيْن أحِثّ الْخِطَاوِيْ وِالزِّمَنْ مَا يِلِيْن

تَارِكٍ فِيْ عِيُوْنِيْ دَمْعِةٍ مَا تِنَامْ..!

خِفْت لَيْن امْتَلا صَبْرِيْ شِكُوْك وْ يَقِيْن

وْ رِحْت بَيْن الظِّنُوْن اللَّى عَلَيْهَا السَّلامْ

مَا دِرَيْت انَّهَا فِيْ سِكَّةْ الرَّاحِلِيْن

صِدْفِةٍ كِلّ مَا مَرَّتْ مِرُوْر الْكِرَامْ

تِنْفِتِحْ فِيْ ضِلُوْعِيْ شِرْفَةْ الْمُتْعَبِيْن

وْ تِبْتِدِيْ سِيْرَةْ الضِّيْقِةْ وْ سِرْب الْحُمَامْ

كَنِّيْ آقُوْل لِرْضَا اصْحَابِيْ الْغَايِبِيْن

لا تِحِطُّوْن صَبْرِيْ فَوْق نَارْ الْمَلامْ

كِثِرْ مَا كَانَتْ الدِّنْيَا بِعَيْنِيْ تِزِيْن

كِثِرْ مَا كَانَتْ أقْسَى مِنْ سِدُوْل الظَّلامْ

وِ الْقِصَايِدْ وْ نَبْض الْفِكِرْ وِ الْمِعْجَبِيْن

سَالْفَتْهَا تِعِيْش الْحِلْم مِنْ كَمّ عَامْ

وْ لَوْ تِمِيْل الْهِبَايِبْ مِنْ يِسَارْ وْ يِمِيْن

يَا اللّه بْرَاحِةٍ لِلْبَالْ مِسْك الْخِتَامْ