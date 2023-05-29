الْمِتِجَدِّدْ.. الْمِسْتَحِيل

المصدر: شعر: مشعل الزعبي

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يَا مِنْ تِذَكَّرْتِنِيْ بَعْد الْغِيَابْ الطِّوِيْل

تِذَكَّرَتْنِيْ السَّعَادِهْ.. مِنْ تِذَكَّرْتِنِيْ..!

لَيْلٍ بَعَثْ لَهْفِتِكْ.. مَا هُوْ مِثِلْ كِلّ لَيْل

طَيَّرْ لِكْ الذِّكْرِيَاتْ أسْرَابْ.. وِاخْتِرْتِنِيْ

لِلْمَوْعِدْ اللَّى مَلا صَدْرِيْ رِفِيْف وْهِدِيْل

وَارْسَلْت عِطْرِكْ قَبِلْ تُوْصَلْ.. وْبَشَّرْتِنِيْ

بْوَجْهِكْ.. الْخَالِدْ.. الْمِتْجَدِّدْ.. الْمِسْتَحِيْل

أبْهَرْتِنِيْ.. هُوْ مِتَى شِفْتِكْ وْ لا ابْهَرْتِنِيْ..؟!

وْ لا يِلِيْق بْجَمَالِكْ.. غَيْر صَفْحٍ جِمِيْل

مَا كَنِّكْ اللَّى بْلَوْعَةْ صَدِّكْ أسْهَرْتِنِيْ

عَاهَدْنِيْ الدَّمْع بِدْرُوْب الْهِوَى مَا يِسِيْل

حَتَّى عَلَيْك.. وْغِدَرْ بِيْ يَوْم غَادَرْتِنِيْ..!

وِفَيْت لِكْ.. وِالْوِفَا لِكْ لا تِعِدِّهْ جِمِيْل

سَيَّرْت لِكْ عَقْلِيْ وْقَلْبِيْ.. وْسَيَّرْتِنِيْ

مِنْ بَعْد مَا كَانْ رَايِيْ لِلْحَيَارَى دِلِيْل

جِيْت بْتِفَاصِيْلِكْ الْعَذْبِهْ.. وْحَيَّرْتِنِيْ..!

وْهذَا أنَا.. لَوْ مِقَادِيْر اللِّيَالِيْ تِعِيْل

يَعْرِفْنِيْ الْوَقْت وَاحْدَاثِهْ.. لَوْ انْكَرْتِنِيْ

فَـــــــــــــــ .. انْ شِفْت وَجْهِيْ حِزِيْن وْشِفْت جِسْمِيْ نِحِيْل

مَا غَيِّرَتْنِيْ ظِرُوْفِيْ.. إنْت غَيَّرْتِنِيْ..!!