بَابْ الْحَنِين

المصدر: شعر: نايلة الأحبابي

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عَلَى بَابْ الْحَنِيْن يْقِلّ صَبْرِيْ

وْيـــِفْتَحْ لِيْ عَلَى السَجِّهْ عَذَابَا

وْتَدْرِيْ بْحَالِتِيْ سُوْد اللِّيَالِيْ

رِعَيْت نْجُوْمها وْ صِنْت الْعِتَابَا

رَحَلْت وْ رِحْلِتِيْ طَوَّلْ مِدَاهَا

لِزَمْت الصَّمْت لَى عَزّ الْخِطَابَا

وْ عَزَّيْت الْفُؤَادْ بْشَوْف قَوْمٍ

حِشَامْ الطَّبْع وَ اكْرَامٍ نِجَابَا

لِهُمْ فِيْ حَزَّةْ الشِدِّهْ جِوَابٍ

إذا اسْتَعْصَى عَلَى النَّاسْ الْجِوَابَا

تِرَاقِبْنَا النِّجُوْم إنْ جَنّ لَيْلٍ

نِحَارِبْ كِلّ ذِيْ ظِفْرٍ وْ نَابَا

وِاذَا اصْبَحْنَا نِشَرْنَا وِ انْتِشَرْنَا

نِثِيْر الْخَوْف فِيْ رَاسْ الْخَرَابَا

وْ نَرْسِيْ لِلْعَدِلْ فِيْ كِلّ وَادِيْ

نِحَقِّقْ غَايَةْ الْحُكْم الْمُهَابَا

نِعِيْش عْزَازْ مِثْل مْلُوْك (بَابِلْ)

وْ نِسْتَجْدِيْ الأمَلْ مِثْل الْغَلابَى

وْجَرَّدْنَا السِّيُوْف لْعَيْن (سَلْمَى)

وْرَوَّيْنَا الأسِنِّهْ وِ الْحِرَابَا

وْ (سَلْمَى) مَا تِبَادِلْنَا هِوَانَا

تِعَزِّيْنَا وْ يِزْهَاهَا الْخِضَابَا..!

وْ مِنْ تِطْلَعْ عَلَيْنَا شَمْس يَوْمٍ

تِسَاجَعْنَا الْحَنِيْن الْمُسْتَجَابَا

نِشُوْف الْخَيْر فِيْ صَكَّاتْ بَقْعَا

وْ نِسْتَبْشِرْ (إذَا نَعَقَ الْغُرَابَا)..!

مَا نِخْشَى مِنْ صِوَادِيْف اللِّيَالِيْ

لَهَا وَسْمٍ وْ وَشْمٍ مِسْتِطَابَا

عَلَى كَتْف الشِّقَا ضَرْبَةْ حِسَامٍ

تَعَرِّيْنَا مِنْ الْعَيْش الْمُطَابَا

وَ لَوْ طَالْ الْمِدَى نُوْصَلْ مِدَانَا

وْ يَمْضِيْ الرَّكْب عَنْ نَبْح الْكِلابَا

فَلا يَحْكِمْ عَلَى الْمَسْتُوْر عَارِيْ

ذِنُوْبه مَا تْغَطِّيْهَا الثِّيَابَا

خِذَيْنَا الْعِلْم مِنْ سُوْد اللِّيَالِيْ

وْ تَغْنِيْك التِّجَارِبْ عَنْ كِتَابَا