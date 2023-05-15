فِرْصَةْ عِمِرْ

المصدر:
  • شعر: مريم النقبي
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آنَا فِرْصه فِيْ الْعِمِرْ مَرَّهْ تِكُون

وِاللَّى مِثْلِيْ مَا يْتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن

 

آنَا فِيْ الشِدَّاتْ لِكْ مَلْجَا وْعَون

وْ فِيْ الْفَرَحْ أوَّلْ وِجُوْه الْحَاضِرِيْن

 

وَآنا أرْعَى الْوِدّ وَاحْفَظْه وْ أصُون

وْ لا تِغَيِّرْنِيْ مِدَارَاتْ السِّنِيْن

 

دَاخِلِيْ تِلْقَى الرَّحَابه وِالسِّكُون

وْ يَعْصِفْ فْوَادِيْ إذَا مَرَّهْ حَنِيْن

 

لِيْ عَقِلْ رَاجِحْ.. وْ لِيْ قَلْبٍ حَنُون

وْدَاخِلِيْ طِفْلِهْ بَرَاءَتْهَا تِبِيْن

 

لَى يِقَدِّرْنِيْ سِكَنْ وِسْط الْعِيُون

وَاحْسِبِهْ عِنْدِيْ مِثِلْ كَنْزٍ ثِمِيْن

 

لِهْ قَدِرْ عَالِيْ وْ لا يَمْكِنْ يِهُون

وْهذَا أغْلَى شَيّ تَمْلِكْه الْيِدَيْن

 

غَالْيِهْ عِنْد الْكِثِيْرِيْن وْ أمُون

وْعِقْد عِمْرِيْ فِيْ مَحَبَّتْهُمْ يِزِيْن

 

يَسْكِنُوْن بْوِسْط قَلْبِيْ وْيَنْعِمُون

دَامْهُمْ لاِحْسَاسْ قَلْبِيْ مِخْلِصِيْن

 

وْ دَامْنِيْ فرْصَةْ عِمِرْ مَرَّهْ تِكُون

يَعْنِيْ انِّيْ مَا اتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن

 

 

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