فِرْصَةْ عِمِرْ

المصدر: شعر: مريم النقبي

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آنَا فِرْصه فِيْ الْعِمِرْ مَرَّهْ تِكُون

وِاللَّى مِثْلِيْ مَا يْتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن

آنَا فِيْ الشِدَّاتْ لِكْ مَلْجَا وْعَون

وْ فِيْ الْفَرَحْ أوَّلْ وِجُوْه الْحَاضِرِيْن

وَآنا أرْعَى الْوِدّ وَاحْفَظْه وْ أصُون

وْ لا تِغَيِّرْنِيْ مِدَارَاتْ السِّنِيْن

دَاخِلِيْ تِلْقَى الرَّحَابه وِالسِّكُون

وْ يَعْصِفْ فْوَادِيْ إذَا مَرَّهْ حَنِيْن

لِيْ عَقِلْ رَاجِحْ.. وْ لِيْ قَلْبٍ حَنُون

وْدَاخِلِيْ طِفْلِهْ بَرَاءَتْهَا تِبِيْن

لَى يِقَدِّرْنِيْ سِكَنْ وِسْط الْعِيُون

وَاحْسِبِهْ عِنْدِيْ مِثِلْ كَنْزٍ ثِمِيْن

لِهْ قَدِرْ عَالِيْ وْ لا يَمْكِنْ يِهُون

وْهذَا أغْلَى شَيّ تَمْلِكْه الْيِدَيْن

غَالْيِهْ عِنْد الْكِثِيْرِيْن وْ أمُون

وْعِقْد عِمْرِيْ فِيْ مَحَبَّتْهُمْ يِزِيْن

يَسْكِنُوْن بْوِسْط قَلْبِيْ وْيَنْعِمُون

دَامْهُمْ لاِحْسَاسْ قَلْبِيْ مِخْلِصِيْن

وْ دَامْنِيْ فرْصَةْ عِمِرْ مَرَّهْ تِكُون

يَعْنِيْ انِّيْ مَا اتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن