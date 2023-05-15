فِرْصَةْ عِمِرْ
آنَا فِرْصه فِيْ الْعِمِرْ مَرَّهْ تِكُون
وِاللَّى مِثْلِيْ مَا يْتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن
آنَا فِيْ الشِدَّاتْ لِكْ مَلْجَا وْعَون
وْ فِيْ الْفَرَحْ أوَّلْ وِجُوْه الْحَاضِرِيْن
وَآنا أرْعَى الْوِدّ وَاحْفَظْه وْ أصُون
وْ لا تِغَيِّرْنِيْ مِدَارَاتْ السِّنِيْن
دَاخِلِيْ تِلْقَى الرَّحَابه وِالسِّكُون
وْ يَعْصِفْ فْوَادِيْ إذَا مَرَّهْ حَنِيْن
لِيْ عَقِلْ رَاجِحْ.. وْ لِيْ قَلْبٍ حَنُون
وْدَاخِلِيْ طِفْلِهْ بَرَاءَتْهَا تِبِيْن
لَى يِقَدِّرْنِيْ سِكَنْ وِسْط الْعِيُون
وَاحْسِبِهْ عِنْدِيْ مِثِلْ كَنْزٍ ثِمِيْن
لِهْ قَدِرْ عَالِيْ وْ لا يَمْكِنْ يِهُون
وْهذَا أغْلَى شَيّ تَمْلِكْه الْيِدَيْن
غَالْيِهْ عِنْد الْكِثِيْرِيْن وْ أمُون
وْعِقْد عِمْرِيْ فِيْ مَحَبَّتْهُمْ يِزِيْن
يَسْكِنُوْن بْوِسْط قَلْبِيْ وْيَنْعِمُون
دَامْهُمْ لاِحْسَاسْ قَلْبِيْ مِخْلِصِيْن
وْ دَامْنِيْ فرْصَةْ عِمِرْ مَرَّهْ تِكُون
يَعْنِيْ انِّيْ مَا اتِكَرَّرْ مَرِّتَيْن