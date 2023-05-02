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متداخلـْه الأشیا دموعْ ومواعیدْ ... ومتخالفه الأشیا ولا شَيْ جاني

والشَّيْ لي خلا ھیامي بكْ إیزیدْ ... شيّ سكَنْ بینْ الضلوعْ الحواني

وماشيْ یعوِّضني بشوفكْ ولا آحیدْ ... شيّ یا غیرْ إلا غرامكْ براني

وفي شَيْ في قلبي عطا الشوقْ تجدیدْ ... لـْه شَيْ مثِلْ النَّارْ یشوي كیاني

متولّههْ وبي نارْ منْ وجدي تزیدْ ... والوصلْ مطلوبي لوْ الوعدْ حاني

وعندي سؤال معذبْ القلبْ وآریدْ ... منِّكْ جوابٍ تجاوبـْه في ثواني

عنْ شَيْ ونصفْ الشَّيْ ولاشيْ تحدیدْ ... تكتبْ حروفْ بھا تبینْ المعاني

وأنا تراني عند أھلي الأجاویدْ ... لولا غرامكْ كانْ ماشَيْ بلاني