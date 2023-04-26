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خَلفْ مصباحْ الظلامْ اللي بھَتْ ... وجهْ مایبھَتْ ولا یشحَبْ ضیاهْ

كلْ أنوارْ المصابیحْ إختفتَ ... یومْ أشرقْ نورْ وجھي في الحیاهْ

السھامْ اللي منْ عیوني رمَتْ ... علمتھنْ كیفْ یرمونْ الرِّماهْ

لیتْ نفسكْ لي تطاوعْ ماعصَتْ ... كونْ لي بروحي ھوىَ القلبْ ومناهْ

ما أحَبْ أنـْه یشاركني الي بَخَتْ... فیكْ وحدهْ غیرْ عطني الإنتباهْ

دامْ نفسكْ بي عنْ البیضْ إكتفـتَ ... ذاكْ مطلوبْ العمِرْ واللِيّ أباهْ

وبسألِكْ عنْ رِجْلْ مایومٍ مشَتْ ... حافیْه وأمثالھا دایمْ حفاهْ

لوُ وطَتْ رمضا إتحِّمَّلْ ما شكَتْ ... والمعاني تسیرْ في كلْ إتِّجاهْ